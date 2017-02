Produkcja z Białorusi będzie monitorowana przez Rosję

© Sputnik. Kirill Kallinikov Kreml: Rosjanie nie ucierpią na wprowadzeniu strefy przygranicznej z Białorusią

„Rossielchoznadzor jest głęboko zaniepokojony powtarzającymi się coraz częściej próbami wwozu do Rosji z terytorium Białorusi produkcji hodowlanej nieznanego pochodzenia, a także przypadkami wykrycia niezgodności białoruskich produktów z wymogami prawnymi odnośnie jakości i bezpieczeństwa… W tym celu Rossielchoznadzor na prośbę strony białoruskiej będzie monitorować produkcję od punktu przekroczenia granicy administracyjnej do miejsca realizacji" — poinformowano w resorcie nadzoru.

Tymczasem strona białoruska wiele razy oświadczała, że wątpliwa produkcja — to rosyjskie podróbki, a nie prawdziwe białoruskie towary.

Monitorowanie produkcji pozwoli uniknąć zastrzeżeń ze strony białoruskiej, ponieważ cała droga pokonywana przez towary mięsne będzie rejestrowana w systemach informacyjnych „Argus" i „Merkurij". W specjalnym rozdziale „Argusa" stworzono rejestr kontrolowanych przez Rossielchoznadzor towarów, które są importowane z Białorusi. Lokalne resorty nadzoru informują, że białoruską produkcję można dopuszczać do spożycia tylko w tych przypadkach, kiedy znajduje się ona w systemie informacyjnym.

Oprócz tego Rossielchoznadzor uważa za konieczne wniesienie do certyfikatów weterynaryjnych informację o numerze i dacie wyrobienia dokumentu, z którym te partie trafiły do podmiotów gospodarczych. Pozwoli to także uniknąć kwestii spornych związanych z potwierdzeniem pochodzenia produkcji, które powstają przy pobieraniu prób do badań.