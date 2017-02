UE wydzieli Ukrainie 600 mln euro

© AFP 2016/ Javier Soriano „UE nadal będzie wspierać Ukrainę"

„Ukraiński rząd wnosi do Rady Najwyższej projekt ustawy o zniesieniu moratorium na eksport drewna z Ukrainy i jest to moim zdaniem wystarczający powód, by przeznaczyć (dla Ukrainy — red.) 600 milionów euro. Dojdzie do tego w najbliższych tygodniach" — powiedział Juncker po spotkaniu z premierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem.

W grudniu 2016 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy przelał Ukrainie drugą transzę pomocy finansowej od Unii Europejskiej w wysokości 55,125 mln euro.

Jednocześnie Unia Europejska sprzeciwiła się zakazowi na eksport ukraińskiego drewna okrągłego. W oświadczeniu, wydanym przez UE podkreślono, że „stoi on w sprzeczności z zobowiązaniami międzynarodowymi kraju w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina".

W lipcu 2015 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał nowelizację ustawy „O zasadach państwowej regulacji działalności podmiotów gospodarczych, związanej z dystrybucją i eksportem drewna".

Ustawa zakłada wprowadzenie na okres 10 lat moratorium na eksport drewna okrągłego z Ukrainy z wyłączeniem drewna sosnowego. Dokument wszedł w życie 1 listopada 2015 roku.