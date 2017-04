Gdzie przepadł „wwieziony z Rosji" na Ukrainę węgiel?

Skomentował sytuację w rozmowie z Ukraina.ru.

© Sputnik. Alexander Kryazhev Ukraina prosi USA o dostawy węgla

„Nie do końca rozumiem pewną rzecz: przez ostatnie 3 miesiące na Ukrainie gwałtownie kurczyły się zapasy antracytu. Jeśli zakładać, że Rosja wwoziła tu antracyt dla elektrowni cieplnych, to coś tu nie gra. Jeśli ten węgiel dostarczano do zakładów metalurgicznych, to nic w tym dziwnego. Ale jeśli dostarczano go do elektrowni, to nie zgadza się to ze statystykami dotyczącymi węgla" — powiedział Marunicz.

Według niego, jeśli węgiel marki antracyt sprowadzano na Ukrainę z Rosji, niewiadomo, gdzie on przepadł.

„To dziwne. Nie należy zapominać, że w lutym-marcu rozpoczęła się blokada Donbasu. W tak krótkim okresie dać radę sprowadzić takie duże ilości antracytu?" — podkreślił Marunicz.

Oświadczył też, że rozmiary dostaw węgla z RPA świadczą o tym, że do Ukrainy sprowadzono zaledwie jeden okręt antracytu. I na pewno był to węgiel dla elektrowni.

© Sputnik. Sergey Averin Organizatorzy blokady Donbasu grożą zablokowaniem importu rosyjskiego węgla

Co się tyczy rosyjskiego węgla, jego „zaginięcie" wywołuje zdziwienie eksperta.

„DTEK (Donbasskaya Toplivno-Energeticheskaya Kompaniya — red.) nie zajmowała się tym. To mogła być Centrenerga, ale wtedy pojawia się pytanie: dlaczego teraz brakuje jej węgla? Dlaczego elektrownie Tripolskaja i Zmijewskaja wstrzymały pracę?" — pyta Marunicz. Dodaje, że informacji o przetargu na zakup węgla też nie podawano, co wywołuje jeszcze więcej wątpliwości.

Wcześniej ukraińskie media rozprzestrzeniały informację, zgodnie z którą Rosja w pierwszym kwartale 2017 roku była liderem w dostawach węgla do ukraińskich elektrociepłowni. Z Rosji na Ukrainę dostarczono 221,6 tys. ton, z Polski 118,9 tys. ton, z RPA 72,9 tys. ton węgla.