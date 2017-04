Obfite zbiory ryżu w Dagestanie

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Zapiski z podróży po Dagestanie. Przedsmak

W 2016 roku ryż uprawiano na powierzchni 18,8 tys. ha.

„Dagestan od wielu lat zajmuje drugie miejsce w Rosji w produkcji ryżu, pierwsze miejsce należy do Kubani. Jednak jeśli chodzi o walory smakowe to nasz ryż jest lepszy, dlatego pozostałe regiony wolą go od ryżu krasnodarskiego" — powiedziała zastępczyni dyrektora służby informacyjnej ministerstwa rolnictwa Dagestanu Hadidżat Magomiedrasułowa.

Według jej słów, w republice uprawą ryżu zajmuje się ponad 20 przedsiębiorstw, większość z nich znajduje sie na północy regionu.

„Rekord plonów jeśli chodzi o ryż był w 1989 roku — zebrano wówczas 90 tys. ton ryżu z powierzchni 26 tys. ha. Obecnie władze regionu mają zamiar powtórzyć te rekordowe wskaźniki" — zaznaczyła Magomiedrasułowa.

W ministerstwie rolnictwa republiki dodano, że program uprawy ryżu w Dagestanie jest realizowany w ramach projektu rozwoju republiki.