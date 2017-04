UE zażąda od Wielkiej Brytanii 2 mld dolarów za niezapłacone cło

Według źródła UE uważa, że brytyjski urząd skarbowy (HMRC) nie jest w stanie przeciwdziałać ugrupowaniom przestępczym, przeważnie chińskim, które obniżają cenę towarów wwożonych do UE przez brytyjskie miasta Dover i Felixstowe. Te ugrupowania nie płacą cła i VAT na kwotę miliardów funtów sterlingów.

„Te oszustwa nadal trwają i Wielka Brytania wie (o tym). Wyjdzie to na jaw podczas rozmów na temat handlu i wpłynie na przyszłe stosunki celne UE i Wielkiej Brytanii" — cytuje agencja słowa źródła w Komisji Europejskiej.

Gazeta podaje oficjalne dane świadczące o podwojeniu wielkości ładunków nielegalnie wwożonych do Europy z brytyjskich portów. Nielegalne dostawy ubrań i obuwia z Chin wzrosły z 192 mln kilo w 2013 roku do ponad 407 mln w 2016 roku. Przestępcy wybrali Wielką Brytanię ze względu na możliwość deklarowania importowanych towarów z niską wartością dodaną. Jednocześnie 86% wwożonych tą drogą ładunków od razu wysyła się do Europy, często przez szare spółki, które znikają przed terminem zapłaty VAT.

„Prawdopodobnie największe straty ponosi budżet UE, ale wpływa to także na zakłady w Wielkiej Brytanii, ponieważ ludzie, którzy nie płacą cła i podatków obniżają ceny" — cytuje gazeta przewodniczącą Komisji ds. budżetu publicznego Izby Gmin Mag Hillyer.