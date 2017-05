Pekin-Waszyngton: Czy jest możliwa transakcja handlowa ws. KRLD?

© Sputnik. Сергей Гунеев Alternatywa dla Putina?

„Po wizycie przewodniczącego Xi Jinpinga w USA państwa zatwierdziły tak zwany „plan 100 dni" i zaktualizowały ocenę stanu amerykańsko-chińskiej współpracy handlowo-gospodarczej. Plan przewiduje zwiększenie amerykańskiego eksportu USA do Chin i zmniejszenie deficytu handlowego. Strony nie ujawniają treści środków uregulowania niektórych kwestii, na przykład osłabienia przez Chiny barier dla importowanych z USA towarów. Mimo to USA i Chiny jednoznacznie są w stanie pójść na niektóre ustępstwa, umocnić współpracę w niektórych sferach i częściowo wcielić w życie osiągnięte przez przywódców państw porozumienia.

Początkowy zamiar USA i Chin polegał na usunięciu sprzeczności w sferze handlowo-gospodarczej oraz uniknięciu wojny handlowej, której nie chce żadna ze stron. Mimo że USA uważają, że w przeszłości w handlu z Chinami poniosły straty, dążą do odzyskania równowagi i nie chcą „wojen handlowych". Dla strony chińskiej proficyt handlowy również nie jest mile widziany. Chiny chciałyby jak najszybciej odzyskać równowagę w handlu.

Uważam, że strony w ramach „planu 100 dni" mogą zdecydować się na usunięcie niektórych ograniczeń na eksport towarów z USA do Chin, pomoże to w zrównoważeniu handlu. Jeśli chodzi o ostatnie oświadczenie Rossa, Chiny i USA prawdopodobnie są w pełni zadowolone z rezultatów. Korzystając z formuły MSZ Chin można powiedzieć, że „strony idą sobie na spotkanie". Można powiedzieć, że stosunki Chin i USA po spotkaniu przywódców państw wróciły do normy.

Co się tyczy problemu KRLD, USA przyjęły zasadę „podwójnej przerwy" zaproponowaną przez Chiny. Wcześniej USA opowiadały się za rozwiązaniem wojskowym problemu północnokoreańskiego. Chiny stwierdziły natomiast konieczność zachowania stabilności, przeprowadzenia „denuklearyzacji" półwyspu. Ten cel odpowiada interesom obu stron i dlatego strona amerykańska prawdopodobnie wzięła pod uwagę opinię Chin".