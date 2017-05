Szydło: Nord Stream 2 zagraża Europie!

© AP Photo/ Jens Meyer Nord Stream 2 w 50% sfinansują zachodnie spółki paliwowe

— Nord Stream 2 to jest projekt polityczny, Polska podkreśla to bardzo mocno w czasie dyskusji w Unii Europejskiej. Państw, które myślą podobnie, które postrzegają, że Nord Stream 2 jest inwestycją zagrażającą stabilnością w Europie — jest dużo więcej — powiedziała Beata Szydło. — Polska apeluje, żeby Komisja Europejska zajęła stanowisko i zaczęła stosować unijne prawo wobec tej inwestycji, żeby te reguły, które obowiązują wszystkich w Europie, były stosowane wobec Nord Stream 2.

Czy to już koniec gry o Nord Stream?

Beata Szydło wyraźnie podkreśliła, że nie jest to wyłącznie jej stanowisko, ale że zgadzają się z nią pozostali przywódcy państw bałtyckich. — Musimy zrobić wszystko, ażeby Komisja Europejska stanęła na wysokości zadania i po prostu zastosowała prawodawstwo europejskie — dodała. Stwierdziła też, że kluczową rolę decyzyjną będą mieć tutaj Niemcy.

Nord Stream 2 ma być gotowy do końca 2019 roku, mieć dwie nitki oraz moc przesyłową 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Będzie on umieszczony na dnie Bałtyku, równolegle do działającej już nitki Nord Stream. Od 2019 Rosja planuje nie wysyłać już gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy, co z kolei blwersuje Kijów, ale również Warszawę i inne nadbałtyckie stolice. Według nich Rosja usiłuje zdominować rynek i uzależnić od siebie mniejsze państwa, a także zapobiec możliwości budowania „sprawnej unii energetycznej".

Ile kosztuje wrogi stosunek do Rosji?

Z początkiem marca Gazprom kupił nowe moce przesyłowe w Niemczech, Czechach i na Słowacji, które mają posłużyć do obsługi drugiej nitki gazociągu.

Pod koniec 2016 Władimir Putin podczas spotkania z robotnikami w Czelabińsku, zapowiedział, że pomimo protestów Polski, Nord Stream 2 powstanie: — Nie zważając na to, że pojawiły się komplikacje polegające na tym, iż Polska nie udzieliła odpowiedniego zezwolenia, wszyscy uczestnicy trwają przy projekcie, przede wszystkim zagraniczni — firmy niemieckie, austriackie. Wszyscy chcą pracować. Nie mam większych wątpliwości, że projekt ten zostanie urzeczywistniony — mówił prezydent Rosji.

