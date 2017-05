Polska buduje traktory w Etiopii, a Czechy w Rosji

Czeski eksport do Rosji rośnie pomimo sankcji UE.

Opublikowano dane Czeskiego Urzędu Statystycznego — centralnego organu państwowej administracji Republiki Czeskiej. One odnotowują nadzwyczajny — o 26% — wzrost eksportu produkcji czeskich firm do Rosji na koniec dwóch pierwszych miesięcy 2017 roku.

© Sputnik. Paweł Lisicyn Czechy popierają budowę nowych elektrowni atomowych z rosyjskimi reaktorami

Ponadto w drugiej połowie maja do Moskwy przyjedzie minister przemysłu i handlu Czech Irzhi Gavlichek, aby wziąć udział w posiedzeniu rosyjsko-czeskiej międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej, przemysłowej i naukowo-technicznej z udziałem dużej grupy czeskich przedsiębiorców.

Jak Czechom udaje się zwiększać współpracę z Rosją wbrew sankcjom Unii Europejskiej?

— My oczywiście również posiadamy te dane, powiedział „Sputnikowi Czechy” dyrektor wykonawczy Izby ds. stosunków gospodarczych z krajami WNP Frantisek Masopust. — Dane jednoznacznie pokazują, że ogromne wysiłki czeskich firm w poszukiwaniu partnerów i nowych kontraktów w Rosji przynoszą sukces! Ale dla mnie osobiście dane ČSÚ są również potwierdzeniem faktu, że rosyjska gospodarka dynamicznie dostosowuje się do problemów, które wyniknęły kilka lat temu w związku z wprowadzeniem sankcji i sankcji zwrotnych. Ona jest zmuszona więcej inwestować we własną produkcję, otwierając tym samym drogi także czeskim producentom.

— Chcielibyśmy skorzystać z posiedzenia międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej, przemysłowej, naukowo-technicznej między Czechami a Rosją, aby dostarczyć jej konkretnych informacji na temat wspólnych projektów, które zostaną zawarte w dokumentach komisji, a zatem zostaną poparte przez państwo. Istnieją już konkretne plany, ale na razie spółki nie śpieszą się z ich ogłoszeniem. Zaznaczę jedynie, że mowa o projektach inwestycyjnych i innych w Rosji w sferze budownictwa, energetyki, ochrony środowiska, stworzenia infrastruktury. Ważne jest, aby zostały one zapisane w końcowym protokole negocjacji komisji międzyrządowej w Moskwie.

© Sputnik. Vladimir Vyatkin Czeski ekspert: dyktatura Brukseli jest niedopuszczalna

Kilka dni temu pojawiły się doniesienia o stworzeniu rosyjskiego traktora z czeskim „sercem”. W obwodzie włodzimierskim w Kowrowskim Zakładzie Elektromechanicznym firma Zetor Traktors rozpoczęła produkcję swoich słynnych maszyn rolniczych. Poziom lokalizacji produkcji (dostawy lokalnych firm) sięga… 80%.

— Ja cały czas powtarzam, że lokalizacja produkcji jest jednym z głównych sposobów ekspansji na rosyjskim rynku, mówi Masopust. — Na to mogą sobie pozwolić tylko silne finansowo firmy, takie jak „Zetor”, jak „Brisk Tábor”, otwierając w Rosji produkcję świec zapłonowych, „Agrostroj Pelhřimov”, która tu buduje fabrykę produkcji maszyn rolniczych, firmy produkujące obrabiarki „Gestego” i „Trimill”, które rozwijają własną produkcję w obwodzie uljanowskim. Ale średni czeski biznes lokalizacji w Rosji po prostu nie pociągnie. Można jednak wykorzystać inne narzędzia. Rozmawiałem o tym dosłownie wczoraj, na konferencji „Liderzy czeskiego eksportu 2017” w Pradze. Oprócz lokalizacji trzeba aktywnie wdrażać się w rosyjskie specjalne strefy ekonomiczne z ich ulgami dla firm zagranicznych. Wszystko to, oczywiście, nie znosi sankcji UE, ale pozwala także w dzisiejszych trudnych dla partnerstwa biznesowego warunkach prowadzić nowe projekty biznesowe, zwiększać czeski eksport do Rosji. W skrócie, nie możemy siedzieć z założonymi rękami, lecz trzeba działać, nawet wbrew zakazom!