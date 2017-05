Rosja eksportuje więcej towarów do Chin, niż importuje

© Fotolia/ Aleksander Wieremiejew Polska buduje traktory w Etiopii, a Czechy w Rosji

Rosja wyeksportowała więcej towarów do Chin, niż importowała – różnica wynosi ponad półtora miliarda dolarów. W innych krajach sytuacji wygląda inaczej, tj. saldo bilansu handlowego zawsze jest na korzyść Chin. Import z Państwa Środka może nawet kilkadziesiąt razy przewyższać eksport.

Wolumen obrotu handlowego między Rosją a Chinami w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł około 25 miliardów dolarów. Czyli nieco ponad 26%, jak wynika z raportu Generalnej Administracji Celnej Chin. Tymczasem Chiny znacznie więcej importowały niż eksportowały z Rosji – w sumie o 1,5 miliarda dolarów.

Podstawą rosyjskiego eksportu do Chin tradycyjnie są surowce. Jednak pojawiły się nowe możliwości.

— Pojawiły się nowe towary, które wcześniej w rosyjsko-chińskim handlu zajmowały bardzo skromne miejsce. Na przykład, w 2016 roku Chiny zostały największym importerem rosyjskich produktów. Lwią część tego segmentu zajmuje eksport ryb – 98%. W 2017 roku Chiny o jedną trzecią zwiększyły import rosyjskiej czekolady – do 1,54 tys. ton – powiedział dyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia Rusprodsojuz Dmitrij Wostrikow w wywiadzie dla „Rossijskaja Gazieta”.

© Sputnik. Witalij Ankow Rosja i Chiny zacieśniają współpracę

— Zwracamy szczególną uwagę na wspieranie eksportu rosyjskiej żywności, bo faktycznie produkujemy przyzwoitej jakości produkty, które obecnie cieszą się popytem. Na przykład, bardzo dobrze sprzedają się za granicę wyroby cukiernicze – wyjaśnił dyrektor ds. organizacji projektów międzynarodowych Rosyjskiego Centrum Eksportowego Michaił Mamonow.

Do niedawna obowiązywało wiele ograniczeń weterynaryjnych i fitosanitarnych na wwóz rosyjskiej żywności do Chin. Obecnie są one stopniowo znoszone, bo uwzględniono, że w ChRL są one bardzo popularne i posiadają status towarów ekologicznych i bezpiecznych.

Chiny eksportują też coraz więcej perfum i kosmetyków, leków, sprzętu medycznego oraz odzieży.