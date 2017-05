Polska Rosji w Pekinie nie spotka. A mogłaby

A to właśnie prezydent Rosji uczestniczył dziś w otwarciu szczytu — przemawiał zaraz po prezydencie Chin i gospodarzu imprezy — Xi Jinpingu.

— Jesteśmy w stanie stworzyć jedną przestrzeń ekonomicznej współpracy rozciągającą się od Atlantyku po Pacyfik — mówił, udowadniając, że jest dziś drugą najważniejszą osobą na szczycie w Pekinie. Rosja ma bowiem tak specyficzne położenie geograficzne, że spokojnie może stać się częścią światowego projektu handlowego, któremu Chiny pragną dać początek.

Szczyt zaplanowano na 2 dni— 14 oraz 15 maja. Polska premier weźmie udział w dwóch sesjach plenarnych w poniedziałek.

W przerwach zaś prowadzić ma zakulisowe rozmowy z szefową MSZ Birmy Aung San Suu Kyi i prezydentem Indonezji Joko Widodo.

Podczas Forum Pasa i Szlaku premier @BeataSzydlo spotkała się z Radcą Państwowym Republiki Związku Mjanmy Aung San Suu Kyi #BeltandRoad pic.twitter.com/Gdeia9q2Ob — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 14 мая 2017 г.

Nie zdecydowała się jednak zamienić ani słowa z Władimirem Putinem, który rozmawiał m.in. z naszym południowym sąsiadem — Czechami. Nic jednak nie wiadomo o tym, aby ktokolwiek z polskiej delegacji starał się o chwilę „sam na sam" Polski z Rosją.

​Może mieć to dalekosiężne skutki dla polityki międzynarodowej. Władimir Putin zaprosił światowych przywódców do Rosji na osobne fora ekonomiczne, gdzie toczyć ma się bardziej szczegółowa dyskusja dotycząca odnowienia „Jedwabnego Szlaku" i przeciągnięcia go dalej do Unii Europejskiej.

W 2017 w Rosji odbyć się mają dwa ważne wydarzenia: Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu w czerwcu oraz Wschodnie Forum Ekonomiczne we Władywostoku we wrześniu. Putin pospołu z Chinami chce budować nowy byt, oparty na doświadczeniach Światowej Organizacji Handlu.

Nie wiadomo, czy Polska dostanie zaproszenie do Petersburga i Władywostoku, a jeśli dostanie — czy nie na poślednich warunkach. Wówczas po trosze sama będzie sobie winna.

© AP Photo/ Andy Wong Chiny nie chcą inwestować w Polsce

Beata Szydło nie myśli jednak najwyraźniej o ocieplaniu stosunków. Chociaż Polska ma olbrzymi deficyt w handlu z Chinami (według GUS w 2015 r. eksport do Polski z Chin wyniósł 22,6 mld dolarów, a import z Polski do Chin — 2 mld dolarów), Beata Szydło wydaje się bardzo pewna siebie: — Pekin dostrzega, iż Polska jako brama do Europy może pomagać w pogłębieniu współpracy pomiędzy Państwem Środka a UE — stwierdziła.

Nie wzięła jednak pod uwagę, że ambitne plany Pekinu mogą nie spodobać się „najukochańszemu" sprzymierzeńcowi Polski — Stanom Zjednoczonym.