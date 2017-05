Putin: Rosja i Chiny muszą przywrócić wielkość obrotu handlowego

„Musimy przywrócić wielkość obrotu handlowego, który w ostatnim czasie nieco spadł. Chociaż wyniki ostatniego roku już pozytywnie nas nastrajają — wzrost o 4%. A w ciągu pierwszych dwóch-trzech miesięcy tego roku — wzrost już o ponad 30%, bliżej 40%” — powiedział lider państwa.

© Sputnik. Witalij Ankow Rosja i Chiny zacieśniają współpracę

„To jest bardzo pozytywne, jest to poważny postęp. Ale to nie jest najważniejsze. Ponieważ te wartości są wyrażone w ekwiwalencie pieniężnym, mają znaczenie, ale w rzeczywistości nie są najważniejsze. Najważniejszą rzeczą jest to, że nawet w ostatnich latach, kiedy mówiliśmy o pewnym spadku w naszych stosunkach handlowych, fizyczna wielkość praktycznie zachowała się, a nawet w pewnych aspektach wzrosła”- powiedział Putin.

Według niego dla Rosji ważniejsza jest struktura handlu. „I tu idziemy w dobrym kierunku. Bo dostawy na chiński rynek naszych maszyn i instalacji, produktów rolnych gwałtownie wzrosły. Ta struktura pozytywnie się zmienia w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat, a to nas nie może nie cieszyć” — powiedział prezydent.

Ponadto jako rozwijające się sektory współpracy Putin wymienił kosmos i lotnictwo.