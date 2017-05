N-TV: porozumienie Rosji i Arabii Saudyjskiej będzie Europę drogo kosztować

Bogate w zasoby Rosja i Arabia Saudyjska „porozumiały się odnośnie przedłużenia" wiedeńskiego porozumienia w sprawie wydobycia ropy naftowej na obowiązujących warunkach — podaje N-TV.

Na wspólnej konferencji prasowej w Pekinie oświadczyli to ministrowie energetyki obu państw Aleksander Nowak i Khalid A. Al-Falih — podkreśla niemiecka telewizja.

„Tym sposobem dwa najbardziej wpływowe państwa wydobywające ropę naftową Rosja i Arabia Saudyjska porozumiały się co do sposobów podniesienia ceny ropy naftowej — pisze NTV. — To porozumienie może uczynić życie w Europie droższym i w określonych okolicznościach przyspieszyć wzrost inflacji w strefie euro".

Za tą „wspólną akcją" kryje się także dążenie obu państw do „ustabilizowania sytuacji z zasilającymi budżet zyskami ze sprzedaży ropy naftowej" — uważa niemiecka telewizja.

„Cena surowej ropy naftowej na światowym rynku bezpośrednio i pośrednio wpływa na ceny benzyny, oleju napędowego i mazutu, a z powodu wydatków na produkcję i transport — na ceny towarów i żywności w Niemczech — podkreśla N-TV. — W ostatnich latach statystycy za każdym razem w charakterze czynnika wpływającego na niską inflację podawały niską ceną energii. Jeśli ceny ropy naftowej pójdą w górę, wcześniej czy później wzrosną ceny dla odbiorców (w Niemczech — RT)".

Niemiecka telewizja zwraca uwagę na to, że oświadczenie ministrów energetyki Rosji i Arabii Saudyjskiej „już doprowadziło do zauważalnego wzrostu ceny ropy naftowej". „Baryłka (około 159 l) kluczowego gatunku ropy naftowej Brent na początku tygodnia zdrożała o 2,7% do 52,03 dolara. Natomiast cena baryłki amerykańskiej ropy naftowej WTI również wzrosła o 2,9% do 49,03 dolara" — podkreśla N-TV.