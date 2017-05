Na krawędzi krachu: Skąd Ukraina weźmie pieniądze na spłacenie kredytów?

Administracji Poroszenki jest coraz trudniej pozyskiwać środki na spłacanie kredytów. Brak reform nie pozwala państwu zarabiać, a pożyczki są udzielane niechętnie.

Sytuację komplikuje to, że w 2019 roku na Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie. Tuż przed nimi rząd nie może zdecydować się na niepopularne kroki.

RT dowiedziała się, jak oficjalny Kijów będzie spłacać długi oraz czy Ukraina może ogłosić bankructwo.

© Zdjęcie: Do Rzeczy Kolejny minister uciekł na Ukrainę. Tym razem Sienkiewicz

Według danych międzynarodowej agencji rankingowej S&P Global Ratings przez najbliższe cztery lata Ukraina powinna spłacić długi z odsetkami w wysokości ponad 20 mld dolarów. Ta kwota przewyższa krajowe rezerwy dewizowe, które zgodnie z danymi raportu Banku Centralnego wg stanu na 1 maja wynosiły 17,17 mld dolarów. De facto Ukraina nie ma czym spłacić kredytu.

Ukraina rozpoczęła rozmowy na temat restrukturyzacji długu w wysokości 19,3 mld dolarów w 2015 roku pod kierownictwem ówczesnej minister finansów Natalii Jareśko. Pod koniec kwietnia 2015 roku udało się jej wynegocjować umorzenie 20% podstawowego długu oraz przesunięcie terminu spłacenia pożyczki z lat 2015-2023 na 2019-2027.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Sondaż: Amerykanie chcą powołania specjalnej komisji ds. Rosji

Posiadacze euroobligacji otrzymali 20-letnie derywaty państwowe (dokumenty zobowiązujące do kupna papierów wartościowych) proporcjonalnie do swojego udziału. Pieniądze za nich będą wypłacane w dolarach amerykańskich w zależności od dynamiki wzrostu realnego PKB Ukrainy. Na przykład, jeśli średni wzrost PKB wyniesie 3%, wypłat nie będzie. Jeśli ten wskaźnik wyniesie 3-4%, posiadacz papierów wartościowych otrzyma odsetki kwoty: 15% minus wskaźnik PKB. Natomiast jeśli wzrost wyniesie powyżej 4% — 40% długu minus wskaźnik wzrostu PKB. Spłacenie odsetek od derywatów państwowych umożliwi nominalny wzrost PKB do 125,4 mld dolarów, co 1,5-krotnie przewyższa wskaźniki z ubiegłego roku.

W czasie restrukturyzacji planowało się, że w najbliższych latach Ukraina wdroży reformy i przyciągnie inwestycje. Rząd jednak nie był przygotowany na radykalne zmiany. W rezultacie pogłębiły się wewnętrze problemy i zmniejszył się napływ kapitału do kraju.

Wyniki badania agencji Ernst&Young pokazują, że Ukraina znajduje się na szczycie listy 41 najbardziej skorumpowanych państw.

Faktycznie Petro Poroszenko stoi przed wyborem: wdrażać reformy, spłacać długi i poświęcić notowania polityczne lub dopuścić do upadłości i spadku stopy życiowej ludności tuż po wyborach prezydenckich. Na co się zdecyduje, dowiemy się z czasem.