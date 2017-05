Rosyjskie pestki słonecznika zalewają Europę

© Sputnik. Ramil Sitdikov Rolnictwo przyniosło Rosji więcej pieniędzy niż broń

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego import do Unii Europejskiej pestek słonecznika z Rosji w 2016 roku zwiększył się trzykrotnie w porównaniu do poprzedniego roku. Do największych importerów należy zaliczyć Holandię, Francję, Włochy, Hiszpanię i Szwecję. W sumie do Wspólnoty w ubiegłym roku wwieziono 86,5 tys. tony rosyjskich pestek słonecznika na kwotę około 41,5 mln dolarów, jak pisze Ostexperte.

W 2015 roku UE sprowadziła z Rosji jedynie 24,5 tys. tony tych nasion (13,7 mln euro). Średni wolumen eksportu pestek słonecznika z Rosji do UE w ciągu ostatnich dziesięciu lat wynosi 18 tys. ton. Według portalu w ubiegłym roku rosyjscy producenci wysłali do Europy rekordowe ilości nasion tej rośliny.

Europejski Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że największym importerem rosyjskich pestek słonecznika jest Holandia (35 tys. ton; 19,4 mln euro). Eksport do Włoch w porównaniu do 2015 roku zwiększył się 900-krotnie i wyniósł 5,3 tys. ton, a do Hiszpanii – 200-krotnie, czyli do 4,2 tys. ton.

Rosyjscy producenci eksportują nasiona słonecznika nie tylko do Europy. Turcja zakupiła w Rosji prawie 81 tys. ton tych pestek. Z pierwszych miesięcy tego roku wynika, że tendencja wzrostowa utrzyma się. Już niedługo Turcja może stać się największym importerem rosyjskich pestek słonecznika.