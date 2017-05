Decyzja USA w sprawie wyjścia z TPP jest ostateczna

„USA postanowiły wyjść z TPP i ta decyzja nie ulega rewizji. Nie oznacza to, że nie jesteśmy zaangażowani w ten region, uczestniczymy w handlu regionalnym i mamy nadzieję, że nadal będziemy to robić. USA mają ogromny eksport do tego regionu i nawet większy import z niego. Jesteśmy jednym z największych uczestników tego rynku" — powiedział.

Będziemy w dalszym ciągu współdziałać z wieloma członkami TPP, którzy dzisiaj są tu obecni. Nasz prezydent podjął decyzję, którą doceniam, że USA woli nie wielostronne, lecz dwustronne rozmowy, które, mam nadzieję, będziemy kontynuować z członkami TPP" — podkreslił Lighthizer.

© Sputnik. Natalia Seliverstova Moskwa złożyła wniosek do WTO przeciwko Ukrainie

Wcześniej w niedzielę na spotkaniu APEC ministrowie handlu Australii, Brunei, Kanady, Chili, Japonii, Meksyku, Nowej Zelandii, Malezji, Peru, Singapuru i Wietnamu wchodzących w skład TTP przyjęli oświadczenie w sprawie konieczności kontynuowania pracy nad tworzeniem partnerstwa nawet mimo wystąpienia USA oraz otwartości TPP dla nowych państw.

„Te wysiłki pozwolą na usunięcie naszych niepokojów związanych z protekcjonizmem, sprzyjanie zachowaniu otwartych rynków, umocnienie opartego na regułach systemu handlu międzynarodowego, rozszerzenie handlu światowego i podniesienie stopy życiowej" — czytamy w oświadczeniu.