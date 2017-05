Rosja nakarmi świat „babcinym jedzeniem”

Grupa ekspertów w zakresie zmian klimatycznych, w skład której wchodzi Valentini, w 2007 roku została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla „Za zbadanie skutków globalnych zmian klimatycznych wywołanych działalnością człowieka oraz wypracowanie sposobów zapobiegawczych”.

Podczas pobytu w Moskwie Riccardo Valentini udzielił wywiadu agencji Sputnik Italia i opowiedział o przyszłości nauki, skutkach globalnego ocieplenia i o tym, jak rosyjskie jedzenie może uratować świat.

„Obowiązek nauki to znaleźć rozwiązanie najbardziej palących problemów naszych czasów, wśród których jest globalne ocieplenie i stabilność środowiska. Ważne, aby o tym mówić na forum w Petersburgu, przeciez oba te tematy są znaczące dla Rosji. Rosyjska przyroda jest bogata i różnorodna, a ochrona ekosystemu jest nierozłącznie związana ze stworzeniem i rozwojem technologii, które pozwolą na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Inna wiadomość to to, że dziś Rosja jest największym eksporterem zbóż na świecie i prześcignęła Europę. To bardzo ważny wskaźnik, nie możemy zapominać, że w latach 90. ona była jednym z największych importerów. Podczas gdy w reszcie świata zmniejsza się liczba ziemi rolnej, w Rosji staje się jej więcej.

© Sputnik. Siergiej Kuzniecow Ambasador UE narzeka na protekcjonizm w rosyjskiej gospodarce

Kieruję laboratorium badającym wpływ zmian klimatycznych na region Pacyfiku w Dalekowschodnim Uniwersytecie Federalnym we Władywostoku. Zgodnie z naszymi obliczeniami wychodzi, że dzięki polepszeniu warunków klimatycznych w 2050 roku na terytorium Rosji będzie około 40 milionów hektarów ziemi rolnej. Włochy i Rosja mogą się uczyć od siebie nawzajem. Ludziom zawsze potrzebna będzie ziemia, a ziemia znajduje się właśnie tu, w Rosji. Jednak w Rosji wszystko produkuje się masowo, podczas gdy we Włoszech i w Europie duże znaczenie przywiązuje się do jakości produkcji. Koniecznie trzeba znaleźć sposoby produkowania wysokiej jakości produktów w Rosji, otworzyć nowe linie produkcyjne.

Ta produkcja, jak mi się zdaje na podstawie moich podróży, już istnieje, to tzw. „babcine jedzenie”. Ja rozumiem przez to naturalne produkty, rosyjski zwyczaj uprawiania ogródków działkowych, zbierania jagód w lesie, robienia przetworów, jedzenia prawdziwego barszczu. W tym celu, aby połączyć tradycje z innowacjami, trzeba zrozumieć rosyjską mentalność. Wysokiej jakości rolnictwo, którego Włosi mogą nauczyć się u Rosjan, plus tradycje.

Właśnie dlatego otworzyliśmy międzynarodową szkołę, która uczy w sposób multidyscyplinarny: połączyliśmy gospodarkę i rolnictwo, aby stworzyć perspektywy ekonomiczne, aby dać studentom nową wiedzę zawodową. Władywostok to ważny strategicznie punkt, dlatego, że we wschodniej Rosji jest to, czego nie mamy my, Europejczycy – sąsiedztwo z Azją. Współpracujemy z europejsko-śródziemnomorskim centrum ds. badania zmian klimatycznych oraz z chińskimi, japońskimi i koreańskimi uniwersytetami. Mam nadzieję, że właśnie dzięki Rosji uda się zbudować most między Europą i Azją”.