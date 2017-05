Z Rosji do Niemiec na kilka sposobów, niekoniecznie przez Polskę

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov Ukraińscy wojskowi zaminowali dworce kolejowe w Donbasie

Transport jest sferą usług. Zmniejszenie obrotu towarowego między naszymi państwami nie mogło nie odbić się na przewozach. Cieszy fakt, że statystyka pierwszego kwartału bieżącego roku pokazuje pozytywną dynamikę — oznajmił minister transportu Rosji Maksim Sokołow, którego słowa zacytowano w komunikacie Ministerstwa Transportu Rosji.

Minister zaproponował niemieckiemu urzędnikowi zastanowienie się nad rozszerzeniem geografii połączeń lotniczych obu państw a także wznowieniem połączeń promowych na trasie Ust-Ługa-Sassnitz.

Minister transportu i infrastruktury cyfrowej Niemiec Alexander Dobrindt również opowiedział się za wznowieniem połączeń promowych.

Sputnik już pisał o zwiększeniu liczby przewozów promowych do Europy trasami omijającymi Polskę. Ta kwestia została omówiona przez Ministerstwo Transportu Rosji i jedne z największych linii promowych, duńskie DFDS w listopadzie 2016 roku. Przewozy ładunków z Rosji do Europy, w tym do Niemiec są realizowane za pomocą linii promowych. Na spotkaniu wiceministra transportu Rosji Nikołaja Asauła i szefów DFDS był omawiany projekt memorandum, zgodnie z którym rosyjskie firmy transportowe będą mogły dostarczać towary, omijając Polskę, aby wykluczyć straty czasowe na trasie lądowej oraz konieczność załatwiania zezwoleń transportowych.

Przedstawiciele DFDS wyrazili gotowość do zaopatrzenia linii promowych w niezbędną liczbę promów towarowych w celu zaspokojenia popytu firm transportowych pracujących w Europie. Jednocześnie ruch ładunków do Europy jest dość duży, dlatego oszczędzanie czasu na przewozach odegra znaczną rolę w dalszym rozwoju dwustronnych stosunków handlowych Rosji i państw UE — podkreślono w komunikacie Ministerstwa Transportu.

Poza tym dostawa towarów promami jest korzystna dla firm transportowych ze względu na omijanie innych wydatków: na paliwo i opłaty drogowe.