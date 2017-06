Czy czeka nas kolejna recesja?

© Sputnik. Siergiej Kuzniecow Ambasador UE narzeka na protekcjonizm w rosyjskiej gospodarce

Według zaprezentowanej prognozy w 2018 roku wzrost gospodarek Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowenii ulegnie znacznemu zahamowaniu. Zwiększy się on, zresztą, tylko symbolicznie, jedynie w Czechach. Komisja Europejska wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia zmniejszenie w ubiegłym roku wsparcia ze strony Brukseli — pisze rosyjski tygodnik „Ekspert"

— Nadchodzi koniec okresu intensywnego wzrostu, któremu towarzyszyła niska stopa informacji, co powodowało tak sprzyjającą sytuację w regionie w ostatnich latach — uważa Liam Carson, naczelny analityk Capital Economics. — Wygląda na to, że bieżący rok stanie się okresem szczytu dla wzrostu gospodarki w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii, po tym rozwój w takim samym tempie zacznie ulegać zahamowaniu.

Rządy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim czasie rozpędzały swoje gospodarki za pomocą swobodnej polityki fiskalnej i monetarnej. Liczne programy, zaczynając od programu wypłacania wysokich zasiłków na dzieci w Polsce, a kończąc na wielokrotnym obniżaniu podatku VAT w Rumunii, sprzyjały aktywizacji wydatków na konsumpcję i pomagały w zmniejszeniu różnicy, oddzielającej te kraje od zamożnych państw Europy Zachodniej.

Ale teraz te działania zmuszają banki centralne krajów regionu do prowadzenia przygotowań do usztywnienia polityki finansowej. MFW już doradza Europie Środkowo-Wschodniej przygotowania do rezygnacji z programów, stymulujących wzrost gospodarek. Zgodnie z obliczeniami Rady Europy, gospodarki wszystkich krajów na wschodzie kontynentu działały na granicy, nawet poza granicami swych możliwości, w wyniku czego rośnie prawdopodobieństwo podnoszenia się stopy inflacji.

Specjaliści tygodnika „Ekspert" są zdania, że wyniki pierwszego kwartału tego roku, w którym kraje z Europy Środkowo-Wschodniej osiągnęły bardzo wysokie — według skali europejskiej — wyniki wzrostu PKB od 2,9 procent w Czechach do 5,7 w Rumunii, będą tak imponujące już po raz ostatni. Trudno w to uwierzyć, na tle wskaźników Polski z 4% wzrostu czy Węgier z 4,1%, jednak coraz więcej ekonomistów jest zdania, że lokomotywa wschodnioeuropejska lada chwila straci swój rozpęd.

W tym roku tempo wzrostu, najprawdopodobniej, nadal pozostanie względnie wysokie, dzięki potokom budżetowym z Unii Europejskiej — agencja Bloomberg odwołuje się do prognozy Simona Cuzano-Evansa, analityka do spraw rynków rozwijających się jeszcze jednej londyńskiej spółki consultingowej Legal & General Investments Management Ltd. — Pozostaje jednak otwarta kwestia przyszłości, która zapowiada się na raczej trudną, w tym także ze względu na Brexit.