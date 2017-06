Putin: Ani jedna zagraniczna firma nie wycofała się z Rosji

Prezydent Rosji podkreślił również, że wielkość handlu z Niemcami jest odbudowywana i jego wzrost w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł ok. 40%.

— Chodzi o to, że my (Rosja i Niemcy) się dogadaliśmy i pomyślnie realizujemy bardzo wiele projektów, w ramach których poziom produkcji na terytorium Rosji jest na wysokim poziomie technologicznym, to znaczy tzw. procent lokalizacji jest dość duży i osiąga 60-70%. Dobrym przykładem jest przemysł samochodowy. Pomimo wszystkich trudności o charakterze politycznym ani jedna niemiecka firma, podobnie jak inni zagraniczni partnerzy, nie wycofała się z rosyjskiego rynku. Wszyscy pracują, nawet pomimo trudności nie tylko politycznych, ale również o charakterze gospodarczym — spadek produkcji w Rosji, obniżenie poziomu PKB, obniżenie faktycznych dochodów ludności, spadek popytu — pomimo tego wszyscy pracują, a my jako państwo staramy się ich wspierać, ta konstruktywna praca trwa — powiedział Władimir Putin.