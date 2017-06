Bez USA paryskie porozumienie klimatyczne nie ma sensu

© Sputnik. Valeriy Melnikov Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?

„Rosja analizuje teraz kwestię wyjścia USA z paryskiego porozumienia klimatycznego i odnosi się do tej decyzji z dużym żalem" — powiedział Biełousow.

„O ile wiem, wyjście USA z porozumienia jest rzeczą względną, bo powiedziano, że administracja USA szuka sprawiedliwszego rozwiązania tych problemów. Ogółem odnoszę się do tego z dużym żalem. Nie można zmieniać podjętych decyzji, „szarpać się" z kąta w kąt" — dodał Biełousow. Jak powiedział, Rosja „bada jak na razie, co to wszystko oznacza".

© Sputnik. Igor Ageyenko Rosyjscy ekolodzy kreślą wizję powodzi i pożarów

Biełousow powiedział także, że Rosja nie może w swojej polityce klimatycznej pójść śladem partnerów, nawet takich jak Stany Zjednoczone. „Choć jest rzeczą oczywistą, że bez udziału USA paryskie porozumienie traci sens, dlatego że USA są jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych" — dodał doradca rosyjskiego prezydenta.

„Póki co analizujemy powstałą sytuację. Ostatecznie, jeśli USA powiedzą nie, to powinny zostać znalezione inne mechanizmy — problem przecież nie zniknie" — zakończył Biełousow.