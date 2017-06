Rosyjski regulator rozpoczął pracę nad walutą cyfrową

© Sputnik. Natalia Seliverstova Wszedł przez okno i ograbił bank

„Na pewno dojdziemy do cyfryzacji waluty narodowej. Zaczęliśmy już nad tym pracować" — powiedziała urzędniczka w czasie Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu. „W rzeczywistości regulatorzy we wszystkich krajach zgadzają się co do tego, że rozwój narodowych walut cyfrowych jest konieczny. To nasza przyszłość" — dodała Skorobogatowa.

W ubiegłym tygodniu wiceszefowa Banku Centralnego powiedziała deputowanym do Dumy Państwowej, że regulator proponuje uznać kryptowaluty, w tym również bitcoiny, za produkty cyfrowe, co umożliwi ich opodatkowanie. Bank Centralny może już za miesiąc wnieść do parlamentu wariant normatywnych dokumentów.

„W czasie jesiennej sesji planujemy razem z innymi resortami i ministerstwami wyjść z propozycją tego, w jaki sposób określać walutę cyfrową, a także przedstawić odnośne regulacje prawne" — powiedziała Skorobogatowa w czasie rozmów kuluarowych.