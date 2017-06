„Europa Wschodnia boi się, że rosyjski gaz przypadnie w udziale Francji"

© Sputnik. Igor Zarembo 37 dni - tyle potrwa niezależność Europy od rosyjskiego gazu

Zdaniem prezesa i dyrektora generalnego francuskiego koncernu Total Patricka Pouyanné, spotkanie między Putinem i Macronem to oznaka zbliżenia.

„Nie ulegajmy jednak iluzji: nawet jeśli doszło do tego spotkania, nie oznacza to, że wszystkie problemy zostały rozwiązane" — powiedział Pouyanné w rozmowie z dziennikarzami.

„Jesteśmy przekonani, że obecność w Rosji naszego koncernu ma służyć budowie mostów, a nie murów. Oczywiście to zadanie jest prostsze, kiedy nic nie uwiera w relacjach między państwami. Mimo wszystko jesteśmy tu, dlatego że światu potrzebna jest energia — powiedział Pouyanné, zapytany przez Sputnika o trudności napotykane na rosyjskim gruncie.

„27-miliardowa inwestycja na nowym rynku, dzięki której będzie produkowany gaz dla europejskiego i azjatyckiego rynku jest przykładem wspaniałej współpracy między Novatekiem i Totalem" — dodał prezes francuskiego koncernu.

Isabelle Kocher, dyrektor generalna spółki Engie wtóruje prezesowi Totalu, mówiąc o konieczności uproszczenia dostaw gazu na zachodnioeuropejski rynek. „Temu ma właśnie służyć budowa Gazociągu Północnego II. Nasz udział w danym projekcie zapewnia niezawodne dostawy do Europy taniego gazu. Niektóre kraju Europy Wschodniej boją się, że Francja odbierze im gaz. Myślę, że dziś nasz projekt jest odbierany z większym zrozumieniem. Jego istota polega na tym, że gaz będzie dostarczany do Zachodniej Europy, a stamtąd do niektórych krajów Europy Wschodniej. W ten sposób kraje te będą w mniejszym stopniu zależne od swojego wyłącznego dostawy, czyli Rosji — powiedziała Kocher.