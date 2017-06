Gazprom uzgodnił z partnerami finansowanie Nord Stream 2

© AP Photo/ Siergiej Chuzawkow Europa rozpoczęła walkę o rosyjski gaz

„Porozumienie w sprawie deficytowego finansowania reguluje zobowiązania do udzielenia kredytu na rzecz Nord Stream 2 AG w przypadku zdobycia niewystarczającego finansowania projektu (do 70% całkowitych kosztów projektu, lub do 6,65 miliarda euro)” — czytamy w oświadczeniu.

Kredyty będą udzielane przez partnerów projektu przy oprocentowaniu EURIBOR + od 5,75% do 6,75% w skali roku (w zależności od zakresu finansowania), czytamy w komunikacie.

Pod koniec kwietnia Nord Stream 2 AG oraz europejscy partnerzy podpisali porozumienia w sprawie finansowania Gazociągu Północnego 2. Gazprom zaznaczył, że partnerzy w North Stream 2 — Shell, OMV, Engie, Uniper i Wintershall — zapewnią spółce Nord Stream 2 AG kredyty po stawce 6% rocznie do 2019 roku. Przy tym finansowanie Nord Stream 2 zapewni również Gazprom na takich samych warunkach.

Pięć europejskich firm zobowiązało się do zapewnienia długoterminowego finansowania w wymiarze do 50% całkowitych kosztów projektu, które szacowane są na 9,5 miliarda euro. Wkład każdej z pięciu firm wyniesie około 950 milionów euro. Przy tym Nord Stream 2 planuje pozyskać 70% na budowę gazociągu w ramach finansowania projektowego.