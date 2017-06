Departament Stanu: Kupując LNG z USA, Polska wzmocni swoje bezpieczeństwo

© Sputnik. Igor Zarembo 37 dni - tyle potrwa niezależność Europy od rosyjskiego gazu

„Partia LNG dotarła do Polski 7 czerwca. Uważamy, że wpłynie to korzystnie na miejsca pracy w USA, pozwoli obniżyć ceny surowców energetycznych. Zapewni to Polakom pewniejsze i bardziej kontrolowalne dostawy gazu" — powiedziała Heather na briefingu w Waszyngtonie.

Rzecznika Departamentu Stanu podkreśliła, że na obecną chwilę Polska w dużym stopniu zależy od dostaw gazu z Rosji.

„Na obecną chwilę polski rząd otrzymuje ok. 72% swojego gazu ziemnego z Rosji, 26% — z RFN, przy czym większa część niemieckiego gazu pochodzi z Rosji. Rosja — i dużo się o tym mówiło w Europie — dopuszczała do przerw w dostawach gazu, przez co europejscy odbiorcy płacili więcej" — zauważyła Nauert.

Jak mówi rzecznika Departamentu Stanu, „nie dysponujemy jeszcze grafikiem, który pokazywałby, jak często będziemy realizować podobne dostawy (amerykańskiego LNG do Polski — red.). Myślę, że to zależy od polskich władz. My jesteśmy gotowi pomagać w rozwiązaniu tej kwestii".