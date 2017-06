Baltic Pipe. Alternatywa dla rosyjskiego gazu?

Premierzy Polski i Danii podpiszą w piątek memorandum o budowie gazociągu Baltic Pipe — oświadczyła polska premier Beata Szydło przed wylotem do Danii.

„Podczas wizyty w Kopenhadze podpiszemy z premierem Larsem Rasmussenem bardzo ważne memorandum dotyczące Baltic Pipe" — poinformowała w piątek premier Beata Szydło. „Zależy nam na Polsce bezpiecznej, nad Polsce, która rozwija się i to kolejny krok, który czynimy w tym kierunku" — dodała Szydło.

Jak powiedziała premier, budowa tego gazociągu pozwoli Polsce zmniejszyć zależność od dostaw rosyjskiego gazu.

W tym tygodniu Gaz-System i Energinet rozpoczęli procedurę open season dla projektu Baltic Pipe, zapraszając do składania ofert w zakresie utworzenia infrastruktury umożliwiającej przesył gazu ze źródeł norweskich do Polski.

Polski operator gazociągów przesyłowych Gaz-System niejednokrotnie mówił, że zamierza sprowadzać tym gazociągiem większą ilość gazu, co jest podyktowane wygasającym w 2022 roku kontraktem z Gazpromem. Wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak oświadczył niedawno, że spółka ma otrzymywać gazociągiem Baltic Pipe nieco ponad 8 mld m3 gazu rocznie. Taką ilość spółka chciałaby sprowadzać z Norwegii do Polski, a to dość dużo, biorąc pod uwagę, że moc przepustowa nowego gazociągu jest planowana na poziomie 10 mld m3 rocznie. Spółka chce więc sprowadzać gaz zarówno z własnych złóż produkcyjnych na Szelfie Norweskim Morza Północnego, jak i zakupywać go od innych spółek wydobywających norweski gaz.