Ukraina będzie blokować Gazociąg Północny-2

„Chcę was zapewnić, że Ukraina podejmuje wszelkie możliwe kroki polityczne i prawne, żeby obronić swoich interesów narodowych, w tym także koordynuje swoje wysiłki z innymi międzynarodowymi organizacjami w celu niedopuszczenia do powstania tego projektu politycznego, który zagraża bezpieczeństwu nie tylko Ukrainy, ale też innych krajów" — powiedział Hrojsman.

Szef „Naftohazu" Andriej Kobolew oświadczył, że realizacja projektu Gazociągu Północnego-2 i Strumienia Tureckiego pozbawi Ukrainę dochodów z tranzytu rosyjskiego gazu i obniży wartość ukraińskiego systemu przesyłu gazu pięciokrotnie.

Zdaniem eksperta energetycznego Jurija Korolczuka, zmniejszenie tranzytu przez terytorium Ukrainy będzie zależeć od tego, jakim tempem będzie się posuwać budowa Gazociągu Północnego-2, Tureckiego Strumienia i Gazociągu Jamał-Europa.

Prezes Gazpromu Aleksiej Miller oświadczył, że po styczniu 2020 roku tranzyt gazu przez Ukrainę zmniejszy się do poziomu 15 mld m3 gazu rocznie. Obowiązujący kontrakt pomiędzy Naftohazem i Gazpromem przewiduje tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy do końca 2019 roku. 6 czerwca 2017 roku Gazprom zaprosił do Moskwy przedstawicieli holdingu Naftohaz Ukrainy w celu omówienia tranzytu gazu do Europy po 2019 roku. Naftohaz odmówił jednak Rosji spotkania.