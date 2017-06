Naftohaz zachęca UE do kupowania rosyjskiego gazu na Ukrainie

Naftohaz Ukrainy po raz kolejny wezwał europejskich konsumentów rosyjskiego gazu do zakupu paliwa na rosyjsko-ukraińskiej granicy, zapewniając, że jest to korzystniejsze od obecnego schematu, gdy klienci otrzymują gaz na granicy Ukrainy i UE. Z takim oświadczeniem dyrektor handlowy Naftohazu Jurij Witrenko wystąpił na Dniu Ukraińskiej Energetyki w Londynie, donosi agencja Bloomberg.

Na przykład Włochy będą mogły uzyskać gaz po niższej cenie, niż gdyby on szedł przez Gazociąg Północny, powiedział Witrenko. Włoskie firmy będą mogły dostarczać rosyjski gaz do Włoch lub Niemiec, albo sprzedać go na Ukrainie.

„Wszystko to oznacza korzyści ekonomiczne z przesunięcia punktów dostaw dalej na wschód (Ukrainy — red.), na ile to możliwe, dla odbiorców z Włoch, Francji, a nawet Austrii. Być może tylko dla niemieckich firm byłoby korzystniejsze wykorzystanie Gazociągu Północnego-2 do bezpośrednich dostaw” — powiedział Witrenko.

Ukraina jest kolejnym przeciwnikiem projektu Gazociąg Północny-2, który zakłada budowę dwóch nitek gazociągu o łącznej przepustowości do 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie z rosyjskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego do Niemiec. Kijów uważa, że to pogorszy sytuację Ukrainy jako kraju tranzytowego dla rosyjskiego gazu do UE. Termin obowiązywania kontraktu na tranzyt gazu z Rosji wygasa pod koniec 2019 roku. Rosja wielokrotnie oświadczała o zagrożeniach związanych z tranzytem gazu przez Ukrainę.

Gazprom i Naftohaz Ukrainy od 2014 roku toczą postępowanie w arbitrażu w Sztokholmie odnośnie postanowień umów dotyczących dostaw i tranzytu gazu.