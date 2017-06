Co Ukraina może eksportować do UE?

© AFP 2017/ Sergei Supinsky „Ruch bezwizowy między Ukrainą a UE to porwane majtki”

Nie oznacza to jednak ich ostatecznego zatwierdzenia — poinformował agencję RIA Novosti sekretarz prasowy Komisji Europejskiej. Te środki są omawiane w Unii Europejskiej już od ponad pół roku: Komisja Europejska zaproponowała ich wprowadzenie jeszcze we wrześniu 2016 roku.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły wczoraj porozumienie w zakresie propozycji Komisji Europejskiej o (wprowadzeniu – red.) jednostronnych ulg handlowych dla Ukrainy. Po ich wejściu w życie Ukraina otrzyma szerszy dostęp do rynku Unii Europejskiej – powiedział rozmówca agencji.

Te preferencje są dodatkiem do już obowiązującej w ramach strefy wolnego handlu UE-Ukraina, stworzonej przez Porozumienie Stowarzyszeniowe. Nowe zasady zwiększą liczbę towarów, które Ukraina może eksportować do Unii Europejskiej bez opłaty cła, powiedział sekretarz prasowy Komisji Europejskiej. W ramach nowych zasad, jeśli zaczną obowiązywać, Ukraina będzie mogła eksportować jęczmień, pszenicę , owies, kukurydzę i inne zboża do Unii Europejskiej „na korzystniejszych warunkach”, a także obuwie i niektóre sprzęty elektroniczne, powiedział rozmówca agencji.

„Co dotyczy dalszych kroków, to na daną chwilę mamy porozumienie na politycznym szczeblu, które powinno zostać jeszcze przyjęte przez Radę Unii Europejskiej i Parlament. Komisja Europejska ma nadzieję, że odbędzie się to jak najszybciej, w celu zapewnienia szybkiego wejścia (nowych zasad – red.) w życie” – powiedział.