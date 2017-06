Berlin i Wiedeń potępiają sankcje USA wobec Rosji

© Sputnik. Filip Klimaszewski Jaka będzie odpowiedź Rosji na sankcje?

— Od 2014 roku Europa i USA ramię w ramię i we ścisłej współpracy odpowiadały na bezprawną aneksję Krymu i rosyjskie działania na wschodzie Ukrainy. To była właściwa i konieczna reakcja na zachowanie Rosji, które zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w Europie i po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny rażąco narusza nasze zasady nienaruszalności granic w Europie. Wspólne i zdecydowane działania UE i USA mające na celu rozwiązanie konfliktu na Ukrainie leżą w naszych wspólnych interesach. Jednak nie możemy się godzić na zagrożenie wynikające z nielegalnych eksterytorialnych sankcji wobec europejskich firm, które uczestniczą w rozwoju dostaw energii do Europy – podkreślono w komunikacie.

Jednak wybór dostawców surowców energetycznych w Europie pozostaje w kompetencjach Unii Europejskiej, a nie Stanów Zjednoczonych. Dokonywany jest on na podstawie konkurencji rynkowej.

Z tekstu oświadczenia wynika, że „w projekcie ustawy USA opisano o co chodzi: o sprzedaż amerykańskiego gazu skroplonego i wyparcie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego z rynku europejskiego”. Cel – „zapewnienie miejsc pracy w przemyśle naftowym i gazowym USA”.