Czy Kijów odważy się na konfiskatę rosyjskiego gazu?

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że 85,9 mld hrywien to ekwiwalent 3,2 mld euro (według stanu na luty 2016 roku), o które procesują się w londyńskich sądach Rosja i Ukraina.

Ponadto, konkurentów na ukraińskim rynku tranzytu gazu jak nie było, tak nie ma, w związku z czym kara za praktyki monopolistyczne wygląda dość dziwnie. Do tego Gazprom zawarł kontrakt na tranzyt gazu w pełnym poszanowaniu ustawodawstwa, a same pretensje Kijów wysunął dopiero po tym, jak Rosja zażądała od Ukrainy spłaty 3 mld dolarów kredytu udzielonych jej w 2013 roku.

© Photo: AP/Petr David Josek Kijów nie może aresztować gazu tranzytowego Gazpromu

Formalnie Gazprom ma możliwość zasądzenia tych decyzji w Sądzie Najwyższym Ukrainy, ale w praktyce nic to nie da, i kara będzie wisieć nad rosyjską spółką na terytorium Ukrainy — pisze gazeta.

W rozmowie z gazetą „Ekonomika segodnia" ekspert prawa międzynarodowego Aleksander Skoworodko zauważa, że Rosja ma szansę obronić swoich praw przez międzynarodowymi organami sądowymi.

© Fotolia/ Stetsko Polska szacuje koszt budowy gazociągu Baltic Pipe

„Jeśli Ukraina nie nałożyłaby tej kary na tak absurdalnych podstawach, byłby to zupełnie normalny proces, bo cały biznes światowy polega na zawieraniu umów, ich realizacji i, ostatecznie, zaskarżeniu do sądu. W tym przypadku sprawa jest jednak uwarunkowana polityką, co wiele zmienia" — reasumuje Skoworodko.

Jeśli Ukraina zacznie konfiskować rosyjski gaz przeznaczony dla europejskich odbiorców, albo znajdzie do tych celów jakieś inne aktywa Gazpromu na swoim terytorium, Rosja zwróci się do sądu międzynarodowego i wygra sprawę. Z praktycznego punktu widzenia, jeśli Kijów zdecyduje się na takie działania, doprowadzi napięcie w relacjach z Moskwą do ostatecznych granic.

Rzecz w tym, że tranzyt gazu jest podstawą wymiany handlowo-gospodarczej między Rosją i Unią Europejską , co ma znaczenie strategiczne. Jeśli Kijów zdecyduje się na taką politykę, Ukraina od razu uzyska status kraju stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla całego systemu bezpieczeństwa w Europie.

Kijów doskonale rozumie tę okoliczność, dlatego ukraińskie pogróżki pozostaną przedmiotem populistycznej retoryki i nie zostaną przekute w czyn.