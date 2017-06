Niemiecki polityk: Krym rdzennym terytorium Rosji

© Sputnik. Grigoriy Sisoev Manewry z „Iskanderami”

- Sankcje zawsze są błędem, są politycznie niewłaściwe. Nie zwrócą nawet piędzi Krymu. Krym jest rdzenie rosyjskim terytorium, nie może wrócić w skład Ukrainy — powiedział wiceprzewodniczący partii i lider na jej liście wyborczej Alexander Gauland.

Jak dodał, po rozpadzie ZSRR Zachód nie potrafił zbudować nowego porządku świata z udziałem Moskwy. Polityk skrytykował też rozszerzenie NATO na Wschód. — Nam, Niemcom, zawsze żyło się dobrze, gdy mieliśmy dobre relacje z Rosją — powiedział.

W Niemczech 24 września odbędą się wybory do Bundestagu. Alternatywa dla Niemiec liczy na co najmniej 8-9% głosów, co pozwoliłoby jej członkom na zajęcie miejsc w federalnym parlamencie. Partia ma swoich przedstawicieli jedynie w parlamentach regionalnych.