Brazylia chce przyciągnąć rosyjskich inwestorów

Zapytany o partnerstwo Rosji i Brazylii, Temer zaznaczył, że konieczne jest zwiększanie wzajemnych inwestycji. W czasie ostatnich rozmów z wicepremierem Arkadijem Dworkowiczem i spotkania środowisk biznesowych obydwu krajów strona brazylijska szczegółowo przedstawiła sytuację w kraju.

Według słów brazylijskiego prezydenta, poziom inflacji w kraju spada. Spadają też stopy procentowe w bankach.

„I dzisiaj jestem tu właśnie po to, żeby zmotywować rosyjskich inwestorów do wkładania środków w rozmaite obszary brazylijskiej gospodarki. Mamy takich obszarów ponad pięćdziesiąt: energia, gaz, ropa. To ciekawa oferta dla systemu gospodarczego Rosji" — powiedział Temer.

Brazylijski lider przekazał ponadto, że w Brazylii podejmowane są działania mające na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania, co będzie dodatkowym plusem we współpracy obydwu państw.