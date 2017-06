USA zmuszają UE do rezygnacji z Gazociągu Północnego-2

— Stany Zjednoczone chcą „zakopać” projekt, bo, sprzedając krajom UE własny gaz skroplony, mają do czynienia w Europie z konkurencją w postaci Gazpromu – powiedział rozmówca agencji.

© AFP 2017/ Fabrizio Bensch Niemiecki wywiad szpieguje USA

Wcześniej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič powiedział, że kolegium komisarzy europejskich nadal liczy, że kraje unijne zgodzą się na rozmowy z Moskwą w sprawie stworzenia podstaw prawnych funkcjonowania Gazociągu Północnego-2.

Projekt przewiduje budowę dwóch nitek rurociągu o łącznej mocy przepustowej 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie od rosyjskiego wybrzeża poprzez Morze Bałtyckie do Niemiec. Nowy gazociąg ma zostać zbudowany obok Gazociągu Północnego.

Na Gazociąg Północny-2 nie rozprzestrzeniają się zasady rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i III pakietu energetycznego, bo rurociąg nie będzie przebiegał po części lądowej Wspólnoty. Dlatego Komisja Europejska chce uzgodnić z Rosją kluczowe zasady, które stanowiłyby podstawę jego pracy.

© Sputnik. Vitaliy Ankov Hrojsman: Nie sprowadzamy węgla z Rosji

Wśród nich powinna znaleźć się przejrzystość funkcjonowania, sprawiedliwe taryfy przesyłowe gazu, dostęp strony trzeciej do mocy przesyłowych oraz rozdział działalności w zakresie sprzedaży i transportu gazu.

Ponadto Komisja Europejska, dążąca do objęcia przyszłego gazociągu obowiązującymi w UE przepisami, przyjęła projekt mandatu w sprawie negocjacji z Rosją. Teraz powinny go zaakceptować kraje należące do Wspólnoty.

Amerykański Kongres zatwierdził w ubiegłym tygodniu nowe sankcje wobec Rosji. Oddzielny rozdział w dokumencie poświęcono dążeniu USA do „zapobiegnięcia budowie Gazociągu Północnego-2”. Nowe ograniczenia wywołały niezadowolenie w UE. Kanclerz Austrii i minister spraw zagranicznych Niemiec dopatrzyli się w projekcie ustawy zagrożenia dla dostaw energii do Europy. Politycy podkreślili, że polityczne instrumenty nie powinny być związane z interesami natury gospodarczej.