„A niech sobie latają"

Pytany o sankcje Zachodu, wicepremier wskazał na pragmatyczne podejście USA do rosyjskich technologii w branży kosmicznej.

— Moglibyśmy teraz, na przykład, zablokować dostawy silników rakietowych RD-180 do amerykańskich rakiet. Dyskutowaliśmy na ten temat. Nie ukrywam, że spotykaliśmy się z naszymi specjalistami kilka razy. Doszliśmy do wniosku, że nie ma to sensu — powiedział Rogozin.

Kosmosu sankcje nie dotyczą?

Jak podkreślił, rezygnacja z dostaw do USA tych silników doprowadziłaby tylko do strat finansowych.

— Stracimy pieniądze. Niech sobie latają na naszych silnikach. Zwłaszcza, że są stare. Z 1994 roku. Już dawno stworzyliśmy nowy silnik, a oni cały czas na tym latają — dodał.

Jednocześnie zaznaczył, że RD-180 jest „pewnym, bardzo dobrym" silnikiem rakietowym.