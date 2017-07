Serbia liczy na pomoc Rosji w budowie nowego rurociągu tranzytowego

— Na granicy z Bułgarią musimy zbudować odbierający rurociąg, sami lub z pomocą Rosji. W taki sposób na granicy otrzymujemy 9,8 mld metrów sześciennych gazu. Od nas będzie biegło odgałęzienie do Serbii, Bośni i Hercegowiny, Prisztiny, Chorwacji. I otrzymujemy opłatę tranzytową – powiedział prezydent.

Jego zdaniem ten plan może zostać zrealizowany, jeśli powstanie węzeł w Bułgarii. – Gdy zbudują ten węzeł gdzieś po drodze do Warny, gaz popłynie do Sofii, a stamtąd do Serbii – wyjaśnił.

Jak dodał, „wraz z nowym projektem i przy odrobinie szczęścia Serbia mogłaby zarobić od 100 do 150 mln euro rocznie”.