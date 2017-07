Serbia chce zbudować u siebie fabrykę „KAMAZ”

„Nie możemy na razie stworzyć dla armii samochodu z napędem na wszystkie koła z niezależnym zawieszeniem, a jest to ważne dla mobilności, to jak «KAMAZ». Gdyby oni chcieli otworzyć tutaj fabrykę, zapłacilibyśmy i dalibyśmy wszystko, co jest potrzebne”- powiedział głowa państwa.

© Sputnik. Mikhail Fomichev Samochody KaMAZ 13

Vučić zaznaczył, że „wielokrotnie” starał się przyciągnąć uwagę strony rosyjskiej do tej inicjatywy.

„KAMAZ” zajmuje 11. miejsce wśród największych światowych producentów samochodów ciężarowych i ósme miejsce na świecie co do wielkości produkcji silników wysokoprężnych.

Vučić powiedział również o potrzebie zmniejszenia przepaści technologicznej w przemyśle obronnym między Serbią a Zachodem i Rosją „na 20-30 lat”. Według prezydenta republiki otwarta niedawno przez niego fabryka produkcji amunicji w miejscowości Užice jest pierwszym przedsiębiorstwem high-tech branży.

Potwierdził również, że prowadzone są prace przygotowawcze w celu stworzenia w Serbii zakładu remontowego dla śmigłowców rosyjskiej produkcji.