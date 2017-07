Ukraina głównym węzłem gazowym Europy?

© AP Photo/ Siergiej Chuzawkow Europa rozpoczęła walkę o rosyjski gaz

Brane jest też pod uwagę utworzenie hubu gazowego jako centrum magazynowania gazu z UE — dodała Bojko, komentując oświadczenie szefa Gazpromu w sprawie tranzytu przez Ukrainę rosyjskiego gazu.

Gazprom planuje zbudować dwa nowe gazociągi morskie do przesyłu surowca do Europy — jeden dnem Morza Bałtyckiego i drugi dnem Morza Czarnego. Kwestia zawarcia z Ukrainą nowego kontraktu na tranzyt gazu (obecny dobiega końca w 2019 roku) pozostaje otwarta. Jak poinformował w miniony piątek prezes zarządu rosyjskiego koncernu Aleksiej Miller, z racji przebudowy systemu transportu gazu ziemnego na terytorium Rosji wielkość tranzytu przez Ukrainę może wynieść z początkiem 2020 roku od 10 do 15 mld m3 rocznie.

„Myślę, że rząd zdoła się do tego (zmniejszenia tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę — red.) przygotować w należyty sposób. Na przykład już dziś omawiana jest możliwość wykorzystywania naszych podziemnych magazynów w charakterze tzw. hubów do magazynowania gazu z UE, analizowane są takie projekty. To znaczy, w przypadku braku tranzytu poddane zostaną ponownej ocenie możliwości systemu transportu gazu i podziemnych magazynów gazowych, niewykluczone że zmianie ulegną ich funkcje, ich przeznaczenie. Wydaje mi się, że pomysł hubu gazowego jest bardzo interesujący" — powiedział wiceminister.

Amerykańskie firmy chcą wydobywać na Ukrainie ropę naftową i gaz

Bojko zaznaczyła przy tym, że kraj chce utrzymać tranzyt gazu do Europy. „Ważne jest dla nas utrzymanie tranzytu gazu na dotychczasowym poziomie, pozostawanie niezawodnym partnerem Europy w tranzycie gazu" — dodała Bojko.

Spółka Ukrtransgaz przekazała w czerwcu, że otwiera skład celny w ukraińskich magazynach, w którym zagraniczne spółki mogą składować gaz „ponad 1000 dni z pominięciem procedur celnych".

W 2016 roku tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę wzrósł o 23% — do poziomu 82,2 mld m3. W okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku zwiększył się o 22,5% w skali rocznej — do poziomu 30,5 mld m3.