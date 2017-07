Pieniądze MFW dla Ukrainy: pomoc czy zagrożenie?

Premier kraju Wołodymyr Hrojsman w wywiadzie dla agencji Bloomberg oświadczył, że Rada Najwyższa nie zdąży przed letnimi wakacjami parlamentu wykonać jednego z warunków MFW — chodzi o zatwierdzenie projektu ustawy w sprawie reformy rolnej, na której wdrożeniu nalega Fundusz.

W 2015 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy zatwierdził program wsparcia gospodarczego dla Ukrainy w kwocie 17,5 miliarda dolarów. Program ma być realizowany w ciągu czterech lat, a transze są przelewane w miarę wykonywania przez Kijów szeregu warunków.

© Sputnik. Natalia Seliverstova MFW podał Kijowowi warunki otrzymania nowego kredytu

W maju Ukrainę odwiedziła misja MFW, wówczas specjaliści z funduszu wysunęli wobec Kijowa dwa warunki uzyskania piątej transzy: chodzi o zaakceptowanie projektów ustaw w sprawie reformy rolnej oraz emerytalnej. Kijów już częściowo wykonał warunki przelania nowej transzy. Na przykład, MFW i Bank światowy na początku czerwca zaaprobowały projekt ustawy reformy systemu emerytalnego.

© Sputnik. Michael Klimentyev Putin: Sankcje to ukryta forma protekcjonizmu

Przy tym inne żądania ze strony MFW napotkały na sztywny opór wewnątrz samej Ukrainy . Ukraińcy obawiają się, że w przypadku odwołania obowiązującego obecnie moratorium na wolną sprzedaż ziemi, obszerne tereny kraju mogą wykupić za bezcen wielcy biznesmeni. W poniedziałek ukraińskie media podały, że punkt odnośnie konieczności uruchomienia rynku ziemi zostanie skreślony z memorandum Ukrainy i MFW.

W wywiadzie dla radia Sputnik dyrektor Instytutu Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Narodowej Akademii Zarządzania Oleg Soskin wyraził opinię, że Ukraina powinna trzymać się jak najdalej od transzy MFW:

Te pieniądze MFW są absolutnie niepotrzebne, gdyż ich otrzymanie obwarowane jest nadzwyczaj drastycznymi wymaganiami. Przeciętnie trzeba będzie zwrócić MFW kwotę w przybliżeniu dwa razy większą, a do tego dochodzi też „trzon" kredytów. Jak można je zwrócić, skoro są one w swej większej części faktycznie rozkradzione? Tylko w tym roku należy dokonać zwrotu około 9 miliardów dolarów. A przecież pieniędzy brak, PKB nie rośnie, produkcja przemysłowa nie zwiększa się.

© Sputnik. Maksim Blinov MSZ Ukrainy wezwało ambasadora Polski Jana Piekło

„Sformułowano kategoryczne żądania odnośnie dymisji bloku siłowego, w tym również ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Arsena Awakowa. Jeśli Kijów życzy sobie wojny chłopskiej, to niech spróbuje. Na podstawie wyników badań socjologicznych można wnioskować, że blisko 45 procent ankietowanych gotowych jest do wyjścia na ulice i do stawiania stanowczego oporu sprzedaży areałów uprawnych, tym bardziej obcokrajowcom" — powiedział Oleg Soskin.

Jego zdaniem, obecna sytuacja polityczna na Ukrainie, nie pozwoli na wykonanie warunków MFW.

„W Radzie Najwyższej powstaje nowa korelacja większości, która bardzo zdecydowanie występuje zarówno przeciwko zwiększeniu wieku emerytalnego, jak też przeciwko „bachanalii" w zakresie sprzedaży użytków rolnych, i w ogóle przeciwko dalszemu odbieraniu kredytów od MFW. Widzimy przecież doświadczenie Egiptu, Wenezueli, Argentyny — do czego to doprowadzało. Pieniądze MFW są bardzo niebezpieczne, lepiej ich nie odbierać " — twierdzi Oleg Soskin.

© AFP 2017/ Mandel Ngan MFW nie komentuje skandalu korupcyjnego na Ukrainie

„Od kiedy trwa ta historia z transzami MFW, tyle samo czasu istnieje kwestia reformy rolnej. Jest to odwieczna historia. Rada zatwierdza ustawę w spawie moratorium, potem przedłuża go, a MFW musi zadowalać się obietnicami; następnie Ukraina łamie swoje własne obietnice, gdyż zatwierdzenie ustawy, zezwalającej na sprzedaż areałów uprawnych, wywołuje burzę protestów i rozruchy na tle socjalnym. Ponadto, wczorajsza władza, gdy przechodzi do opozycji, natychmiast zmienia postawę wobec tej sprawy. Czyli jest to historia wieczna, i MFW często wykorzystuje ją dla odroczenia uiszczenia kolejnej transzy kredytu, a następnie mimo wszystko przelewa ją" — powiedział Władimir Korniłow.