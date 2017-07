Bank of America zwiastuje koniec epoki dolara

„Z historycznego punktu widzenia wcześniej globalną walutą był funt szterling. Został wyparty. Prawdopodobnie to samo wydarzy się z dolarem" — podkreślił ekspert.

Według niego może do tego dojść, gdy udział USA w gospodarce światowej „w naturalny sposób" zmniejszy się". „Czy będzie to katastrofa? Nie koniecznie. Ale kiedyś to się wydarzy" — powiedział Osakowski.

Podkreślił także, że dług USA jest bardzo duży i jego wartość bezwzględna wynosi 16-18 bilionów dolarów. Jednocześnie są państwa z o wiele większym długiem, o których wspomina się niezbyt często. „Na przykład, Japonia. Względna wartość jej długu jest dwukrotnie większa niż USA" — skomentował ekonomista możliwość wybuchu kryzysu zadłużeniowego w Ameryce.

4 lipca Rosyjski Fundusz Bezpośrednich Inwestycji i Bank Rozwoju Chin porozumiały się w sprawie założenia rosyjsko-chińskiego funduszu współpracy o wielkości 68 mld juanów (10 mld dolarów) w celu bezpośredniego inwestowania z rozliczaniem się w walutach narodowych.

W grudniu ubiegłego roku Ankara zaproponowała Moskwie zrezygnować z dolara i przestawić się w handlu na rozliczanie się w walutach narodowych.

Wcześniej we wrześniu 2016 roku wicepremier Igor Szuwałow oznajmił, że Rosja chciałaby korzystać z walut narodowych w stosunkach handlowych z Wietnamem.