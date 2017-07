Rosyjsko-tureckim stosunkom pomogą konfitury z orzechów

© Sputnik. Kirill Kallinikov Rosja zniosła ograniczenia na import produktów z Turcji

Na 70 plantacjach i w dwóch fabrykach w regionie produkuje się 30 tys. słoików dżemu orzechowego rocznie. Jeden kilogram konfitur jest obecnie sprzedawany po 15-25 lir. Są one wysyłane nie tylko do różnych regionów Turcji, ale także do Rosji i Niemiec. Gazeta podkreśla, że z Rosji przychodzi najwięcej wniosków o dostawy.