„Komisja Europejska sabotuje Nord Stream 2"

Aleksander Nowak, minister energetyki Rosji, określił mianem sabotażu atrakcyjnych projektów infrastrukturalnych działania Komisji Europejskiej względem Gazociągu Północnego-2 — informują rosyjskie media.

„Obserwujemy jawny sabotaż gospodarczo motywowanych i atrakcyjnych dla odbiorców projektów infrastrukturalnych takich jak Gazociąg Północny-2, ingerencję w stosunki handlowe spółki (operatora projektu Gazociąg Północny-2 AG — red.)" — powiedział rosyjski minister.

8 lipca, w czasie przemówienia na konferencji prasowej podsumowującej szczyt G20 w Hamburgu, prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że Europa potrzebuje Gazociągu Północnego-2, choć wokół projektu krąży „wiele niestworzonych historii i sporów".

© Sputnik. Mikhail Palinchak Parubij znalazł pretekst do „inwazji" rosyjskiej armii na Ukrainę

W lipcu też pojawiła się też informacja, że projekt mandatu przygotowanego przez KE dla ministrów energetyki państw UE zawiera żądanie objęcia podwodnej części Gazociągu Północnego-2 Trzecim Pakietem Energetycznym. Możliwe jest to za sprawą końcowego odcinka rurociągu na terytorium Niemiec. Zgodnie z dokumentami określany jest on jako podwodny, choć w istocie tak nie jest, dlatego według wielu krajów UE nie można go wyjąć spod ustawodawstwa.

Komisja Europejska dąży do objęcia gazociągu tymi regulacjami Unii Europejskiej, które go dzisiaj nie obowiązują. W tym celu KE zatwierdziła mandat na przeprowadzenie rozmów w Rosją. Mandat ten musi zostać zatwierdzony przez państwa Unii Europejskiej

Gazociąg Północny-2 to projekt gazociągu, który ma zostać przeciągnięty dnem Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec. Budowa gazociągu o długości 1220 km i rocznej przepustowości 55 m3 ma ruszyć w 2018 roku i zakończyć się z końcem 2019 roku.