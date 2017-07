Rosyjskich rolników zastąpią roboty?

© Sputnik. Sergej Gunejew Rosyjska pszenica w Turcji - bez ograniczeń

Rosyjska firma produkująca systemy sztucznej inteligencji dla bezzałogowych środków transportu Cognitive Technologies i Uralski Uniwersytet Federalny uruchamiają międzynarodowy program robotyzacji rolnictwa o nazwie „Ural Kognitiw Agro".

Program potrwa do 2022 roku. Zgodnie z planem ma wystartować w Rosji, Brazylii i Argentynie. Przewiduje się, że inwestycje w „Ural Kognitiw Argo" w ciągu trzech lat wyniosą ok. 3 mld rubli. Będą to zarówno środki własne, jak i pieniądze zagranicznych inwestorów.

Celem programu jest istotne zwiększenie efektywności rosyjskich przedsiębiorstw rolnych dzięki wykorzystaniu zrobotyzowanych systemów i technologii sztucznej inteligencji — poinformowała firma.

Program przewiduje opracowanie technologi sztucznej inteligencji, zautomatyzowane rozwiązania zadań zrobotyzowanego rolnictwa oraz stworzenie zmodernizowanych systemów naziemnych i powietrznych. Oprócz tego zaplanowano przeprowadzenie programów edukacyjnych w dziedzinie rozpoznawania obrazu i sieci neuronowych w rolnictwie, w których wspólnie ze specjalistami firmy będą uczestniczyć stażyści uniwersytetu.

© Sputnik. Igor Zarembo Rosyjskie mięso pojedzie do Japonii

W czasie trwania programu zostanie przygotowanych ponad 200 wykwalifikowanych specjalistów w kluczowych kierunkach technologii sztucznej inteligencji i robotyki. Sam uniwersytet jest gotów skierować do uczestnictwa w programie ok. 340 studentów i specjalistów.

Z kolei Cognitive Technologies wyłoni mentorów do organizacji i przeprowadzenia warsztatów naukowych, a także zapewni uczestnictwo studentów i stażystów w projektach, dotyczących budowy bezzałogowych środków transportu w rolnictwie i innych kierunkach smart agri culture (inteligentnej kultury rolnej). Partnerami projektu zostało również wiele przedsiębiorstw rolnych Uralu, które planują udostępniać swoje terytoria do testów bezzałogowej techniki.

Zgodnie z danymi międzynarodowych analityków, wykorzystanie zrobotyzowanych kompleksów w rolnictwie pozwala na zwiększenie efektywności procesów biznesowych o około 50-70% dzięki obniżeniu zużycia paliwa, wody i energii elektrycznej, podwyższenie jakości zbiorów plonów dzięki obniżeniu strat produkcji rolniczej (do 60-80%) i optymizację najważniejszych procesów produkcyjnych, zwiększenie urodzaju o 1,5-2 razy oraz zmniejszenie kosztów sadzenia roślin do 80%.