Jordania ufa rosyjskim technologiom jądrowym

W 2011 roku Jordania rozpoczęła budowę pierwszej elektrowni atomowej w kraju. Przetarg na jej budowę wygrał w październiku 2013 roku rosyjski państwowy koncern Rosatom, a 22 września 2014 roku między jordańską komisją ds. energetyki atomowej i spółką akcyjną „Rusatom Overseas" doszło do podpisania porozumienia o rozwoju projektu regulującego stosunki między stronami w fazie przedinwestycyjnej. Następnie, w marcu 2015 roku zostało podpisane rosyjsko-jordańskie porozumienie międzyrządowe o współpracy przy realizacji projektu budowy pierwszej jordańskiej elektrowni atomowej z reaktorami WWER-1000. Faza przedinwestycyjna powinna zostać zamknięta z końcem tego roku. Wtedy też zapadną decyzje co do dalszej realizacji projektu i zostaną podpisane porozumienia projektowe.

Jak powiedział Hussam Al-Husajni, Jordania zależy w 96% od zagranicznych dostawców. „Wszelka możliwość produkowania energii w Jordanii jest dla mojego kraju korzystna z gospodarczego punktu widzenia. Dlatego myślimy o możliwościach jakie daje atom. Na początku społeczeństwo nie udzielało temu takiego poparcia, a obecnie prawie 70% popiera tę ideę. Pilnie potrzebujemy różnych źródeł energii" — powiedział Al-Husajni.

Stały przedstawiciel Jordanii przy MAEA zwrócił też uwagę na możliwość wykorzystania technologii jądrowych także w innych dziedzinach, takich jak medycyna i agrokultura. „Tak czy inaczej uważamy, że będzie to miało ogromne znaczenie dla naszej gospodarki i społeczeństwa, i że pomoże Jordanii zdobyć większą niezależność w produkcji energii" — dodał Al-Husajni.

Stały przedstawiciel Jordanii podkreślił, że „rosyjskie technologie należą do najpewniejszych na świecie".

„Zostały przetestowane pod względem niezawodności i gwarancji skuteczności, a także bezpieczeństwa. Ostatni rozwój technologii, w tym również jądrowych, w Rosji potwierdza ich wyższość. Będziemy mieć to na uwadze przy dokonywaniu wyborów dla naszych elektrowni atomowych. Uważam, że doskonałe relacje, jakie Jordania utrzymuje z Rosją, zawsze były wzorcowe i pozwalają „polegać na naszej przyjaźni" — zauważył jordański dyplomata.

