Charkowscy pracownicy żądają wznowienia kontaktów z Rosją

Wiec, w którym wzięło udział ponad 500 pracowników i członków związków zawodowych, odbył się na terenie hali produkcyjnej fabryki. Aktywiści trzymali w ręku plakaty z napisami „Przywróćcie handel z Rosją! Odbudujmy przemysł maszynowy!".

Lider Związku Zawodowego Słobożańszczyny Artiom Maksimow oznajmił na wiecu, że utrata rosyjskiego rynku i rynków innych państw WNP doprowadziła do masowego zamknięcia zakładów na Ukrainie, a pracownicy fabryk stracili pracę. Członkini związku zawodowego Wiktoria Goldman podkreśliła, że „spadły zarówno finansowe, jak i fizyczne wskaźniki realizacji prawie wszystkich segmentów rynku betonu zapewnianych przez ZŻBK-15 — betonu towarowego, montowanych konstrukcji i wyrobów żelbetowych oraz betonu ogniotrwałego".

Na podstawie wyników wiecu została przyjęta rezolucja z żądaniem wznowienia stosunków handlowych z Rosją i innymi państwami WNP pod adresem Rady Najwyższej i prezydenta.

„Zwracamy się do Rady Najwyższej i prezydenta Ukrainy z żądaniem wznowienia współpracy handlowo-gospodarczej między Ukrainą i Rosją a także innymi państwami WNP. Pozwoli to naszemu zakładowi na znaczne zwiększenie ilości produkowanych wyrobów, co pozytywnie wpłynie na budżet naszego miasta a także wynagrodzenia pracowników zakładu" — czytamy w rezolucji pracowników przyjętej po wiecu.