Jak amerykańskie sankcje przeciwko Rosji wpłyną na sektor naftowy?

Jak pisze periodyk, przedstawiciele branży ostrzegają, że proponowane przez USA obostrzenia mogą zaszkodzić konkurencyjności amerykańskich firm i potencjalnie utrudnić produkcję ropy i gazu nie tylko w Rosji, ale również w innych państwach.

Prezes amerykańskiego stowarzyszenia Petroleum Equipment & Services Association Leslie Beyer w poniedziałek w swoim liście do lidera republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów Kevina McCarthy'ego napisał, że „kolosalna eskalacja" sankcji może stworzyć przeszkody dla amerykańskich firm na rynkach światowych, powodując „redukcję miejsc pracy i spadek gospodarczy we… wspólnotach amerykańskich".

Prezes Amerykańskiego Instytutu Ropy (American Petroleum Institute, API) Jack Gerard popiera sankcje — podkreśla gazeta. Jednocześnie Gerard wezwał członków izby do „kardynalnej zmiany" projektu ustawy, by „uniknąć nieprzewidzianych skutków". Niektórzy Republikanie pokazują gotowość do zmian, podczas gdy czołowi Demokraci chcą, by projekt został przyjęty w postaci zatwierdzonej przez Senat.

Senat Kongresu Stanów Zjednoczonych 15 czerwca zatwierdził projekt ustawy przewidujący nałożenie kolejnych sankcji na Rosję i Iran. Dokument między innymi proponuje skrócenie maksymalnego czasu finansowania rosyjskich banków objętych sankcjami do 14 dni, a koncernów z sektora ropy i gazu — do 30 dni.

Projekt ustawy przewiduje także, że prezydent USA może nałożyć sankcje na osoby zamierzające zainwestować w budowę rosyjskich rurociągów eksportowych więcej niż 5 mln dolarów w skali roku lub milion dolarów jednorazowo lub wyświadczyć projektom usługi, udostępnić technologie bądź udzielić wsparcia medialnego.