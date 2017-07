Rostech zaprezentował na MAKS-2017 swój pierwszy samolot

© Sputnik. Jekaterina Biespałowa Rosjanie kochają złoto

Wyspecjalizowany samolot T-500 przeznaczony do zabiegów agrotechnicznych może być wykorzystywany do oprysku lasów przeciwko szkodnikom, badania obiektów przemysłowych, likwidacji rozlewów produktów ropopochodnych, a także do walki z niekorzystnymi zjawiskami hydrometeorologicznymi.

System zarządzania pracami agrotechnicznymi zakłada utworzenie krajowego centrum usług agrotechnicznych. Zostanie ponadto utworzona wspólna baza na podstawie wykazu powierzchni zasiewów, będzie prowadzony monitoring, a także wprowadzony elektroniczny system prac agrotechnicznych z zastosowaniem systemu GLONASS.

Jednym z etapów projektu będzie uruchomienie seryjnej produkcji samolotów T-500 wyposażonych w aparaturę rozpylającą.

© Sputnik. Evgeniy Biyatov W 2017 roku Rosja eksportowała sprzęt lotniczy na sumę 2 mld dolarów

„Ten samolot jest doskonałym przykładem wykorzystania technologii wojskowych w sektorze cywilnym, co w pełni odpowiada zadaniu, jakie kierownictwo państwa postawiło przed przemysłem zbrojeniowym, zadaniu zwiększania udziału przychodów z produkcji na cele cywilne do 50% w 2025 roku" — czytamy w komunikacie.

Rostech wypuścił jak na razie pierwszy samolot. Pierwszy lot maszyny T-500 odbędzie się w ramach MAKS 23 lipca.