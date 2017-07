Stworzone, by latać. Jakie nowinki lotnicze zaprezentowano na MAKS-2017?

Rozpoczęte we wtorek w miejscowości Żukowski pod Moskwą Międzynarodowe Targi Lotnicze i Kosmiczne MAKS-2017 mogą dać impuls do produkcji samolotów szkolno-treningowych dla Sił Kosmiczno-Powietrznych Rosji i małych samolotów cywilnych. Na targach zaprezentowano po raz pierwszy awionetki, których brak dotkliwie odczuwa rosyjska branża lotnicza.

Szkoleniowe i bojowe

Na MAKS-2017 odbył się premierowy pokaz szkolno-treningowych samolotów Jak-152 wyprodukowanych przez lotnicze biuro konstrukcyjne im. Jakowlewa i SR-10 opracowanych przez prywatne biuro konstrukcyjne SAT. Obie maszyny mają odnowić park samolotowy ośrodków kształcenia lotniczego.

© Sputnik. Sergei Safronov Samolot Jak-152

© Zdjęcie: Press service of Rostec Rostech zaprezentował na MAKS-2017 swój pierwszy samolot

W podmoskiewskich targach wzięły udział dwa prototypy Jak-152: pierwszy wzbił się w powietrze i wykonał lot pokazowy, drugi można było podziwiać na statycznej ekspozycji. Swój pierwszy lot Jak-152 wykonał 29 września 2016 roku. Teraz maszyna jest poddawana testom w Centralnym Instytucie Aerodynamicznym. Konstruktorzy z biura im. Jakowlewa uważają, że eksploatacja szkolno-treningowego Jaka-130 i Jaka-152 pozwoli zorganizować pełny cykl przygotowań pilotów.

Konkurentem Jaka-152 jest SR-10 — samolot szkolno-treningowy z ujemnym skosem skrzydeł (-10°).

© Sputnik. Maksim Blinov Samolot SR-10 na Międzynarodowym Salonie Lotniczo-Kosmicznym MAKS-2017

Na obecną chwilę biuro konstrukcyjne SAT zbudowało jeden prototyp, który wzbił się w powietrze 25 grudnia 2015 roku. Na targach MAKS w 2009 roku zaprezentowano makietę samolotu SR-10, a po ośmiu latach na salonie pokazano wypróbowany w powietrzu model samolotu doświadczalnego.

„Kukuruźniki" z Syberii i Krasnodaru

Nie jest tajemnicą, że w Rosji powstała niełatwa sytuacja z awionetkami. Deficyt małych rodzimych samolotów na krajowym rynku mają wypełnić dwa perspektywiczne projekty: nowosybirski dwupłatowiec TWS-2DTS i krasnodarski jednopłatowiec TR-301.

© Sputnik. Maksim Blinov Samolot TR-301 podczas Międzynarodowego Salonu Lotniczo-Kosmicznego MAKS-2017

TWS-2DTS został opracowany przez państwowy Syberyjski Instytut Naukowo-Badawczy Lotnictwa im. S. Czapłygina w ramach programu perspektywicznego lekkiego samolotu wielozadaniowego.

© Sputnik. Siergiej Mamontow Samolot TWS-2DTS podczas Międzynarodowego Salonu Lotniczo-Kosmicznego MAKS-2017

Mniejszy niż TWS-2DTS, lekki samolot TR-301 przedstawiony na tegorocznych targach jest został opracowany przez prywatny zakład przemysłowy Technoregion. Dany model o udźwigu 1,5-2 tony ma wyprzeć An-2 z rynku samolotów ultralekkich.

„Maszyna jest nowa, uniwersalna i bardzo niedroga. Samolot może być wykorzystywany do przewozu pasażerów, ładunków, skoków spadochronowych i desantu. Ponadto TR-301 może lądować na każdym błocie, rzeczce, na każdym gruncie. Do wzlotu potrzeba mu 100 metrów, do lądowania 200 metrów" — powiedział w rozmowie z RT główny konstruktor Siergiej Borisienko.

Jednym z najnowszych modeli śmigłowców, które zadebiutowały na MAKSie-2017, jest trzymiejscowy wiropłat Ventocopter R1 „Akuła" („Rekin") petersburskiej spółki Gaznanotex (wchodzi w skład holdingu Wiertolioty Rossii).

© Sputnik. Iliya Pitalev Jaki będzie MAKS-2017? 12

Pod koniec maja 2017 roku ten wiatrakowiec pomalowany na jaskrawoczerwony kolor wziął udział w wystawie Helirussia w Moskwie.

„Nasz śmigłowiec będzie mógł latać także zimą. Już niebawem zamocujemy łopatki turbinowe. Proponujemy wersje hybrydowe, to znaczy na silnikach elektrycznych. To, co zaprezentowaliśmy na MAKS nie jest końcowym wariantem. Model jest ciągle doskonalony" — wyjaśnił w rozmowie z RT główny inżynier spółki Gaznanotex Andriej Żukow.

Poza prototypami na MAKsie-2017 zaprezentowano makiety perspektywicznego sprzętu lotniczego. „Wiertolioty Rossii po raz pierwszy pokazały makietę lekkiego wielozadaniowego jednosilnikowego śmigłowca VRT500 (opracowanego przez spółkę WR-Technologii). Konstruktorzy spodziewają się popytu na tę maszynę nie tylko w Rosji, ale też na Zachodzie.

© Sputnik. Iliya Pitalev Rosyjski śmigłowiec bezzałogowy VRT300

„Model eksperymentalny do przeprowadzania prób lotniczych ma zostać ukończony do końca 2019 roku. Do połowy 2021 roku planujemy zakończyć testowanie i certyfikację maszyny, po czym będzie ona gotowa do wyjścia zarówno na rynek krajowy i międzynarodowy" — oświadczył generalny dyrektor spółki WR-Technologii Aleksander Ochońko.