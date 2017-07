Sąd UE oddalił wniosek Polski i PGNiG ws. gazociągu Opal

Opal wypełnia rosyjski gaz przesyłany do Europy morskim Gazociągiem Północnym, ale z powodu ograniczeń regulatorów rurociąg był wykorzystywany nie w pełnym zakresie. W październiku 2016 roku Komisja Europejska zatwierdziła rozszerzenie dostępu Gazpromu do Opalu. Wyłączne prawo rosyjskiego holdingu na wykorzystywanie 50% jego przepustowości, czyli 12,8 mld m3 zostało potwierdzone. Poza tym Komisja Europejska pozwoliła Gazpromowi na udział w przetargach na kolejne 40% przepustowości, co odpowiada około 10,2 mln m3.

Polska PGNiG i rząd Polski odwołali się od decyzji Komisji Europejskiej do Sądu UE, w wyniku czego pod koniec grudnia 2016 roku decyzja o rozszerzeniu dostępu Gazpromu do gazociągu Opal została zawieszona.

W piątek Sąd UE uchylił zawieszenie decyzji z 23 grudnia.