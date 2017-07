Politico: USA oskarżają Rosję o utrudnianie wydobywania ropy łupkowej

Republikanie w Izbie Reprezentantów i co najmniej jeden członek administracji Donalda Trumpa wezwali sekretarza skarbu USA Stevena Mnuchina do przeprowadzenia śledztwa w sprawie domniemanego finansowania przez Rosję organizacji ochrony środowiska, opowiadających się przeciwko wydobyciu ropy łupkowej w drodze szczelinowania hydraulicznego.

Pisze o tym gazeta Politico. Pod koniec czerwca szef komisji ds. nauki Izby Reprezentantów Lamar Smith i kongresmen Randy Weber poprosili Mnuchina o sprawdzenie, czy Kreml przyznaje pieniądze na kampanię Zielonych przeciwko szczelinowaniu hydraulicznemu. Teraz ich inicjatywa znalazła poparcie wśród Republikanów pomimo absurdalności takich oświadczeń — pisze gazeta.

Politico przypomina, że to właśnie technologia szczelinowania hydraulicznego pozwoliła USA na dogonienie Rosji w wydobyciu gazu. Jednocześnie pogłoski o tym, że Moskwa rzekomo finansuje działalność Zielonych krążą od dłuższego czasu — taki punkt widzenia podzielają nie tylko kongresmeni, ale również niektórzy członkowie rządu.

Departament Energetyki nie skomentował przypuszczeń Smitha. Z kolei Zieloni odparli wszystkie zarzuty.

„To nieprawda. Nie mamy żadnego związku z Rosją i efektywnie walczymy o ochronę środowiska przez ponad 45 lat. To jest niczym innym, jak tylko próbą odwrócenia uwagi od szeroko nagłaśnianego w mediach tematu związku kampanii Trumpa z Rosją i ingerencji w wybory" — oznajmił przedstawiciel grupy The League of Conservation Voters David Willlett.

Szczelinowanie hydrauliczne jest zakazane w szeregu państw europejskich, na przykład, we Francji i Holandii. W USA poszczególne stany (Nowy Jork i Vermont) również wprowadziły ograniczenia na wykorzystywanie tej technologii wydobycia ropy łupkowej.