Rosyjskie zboże znowu będzie podróżować przez bałtyckie porty

© Sputnik. Ramil Sitdikov Gdy USA i Europa skaczą sobie do gardeł, Rosja zachowuje spokój

Informację na temat tego, że Koleje Rosyjskie przychyliły się do wniosku operatorów kolejowych dotyczącego wydania zezwolenia na przewóz ładunków do portów w Estonii i na Łotwie, potwierdziły dwa źródła, w tym prezes Rosyjskiej Unii Zbożowej Arkadij Złoczewski.

Otwarcie tego kierunku jest ważne dla eksporterów ze względu na możliwe przeładowanie rosyjskich portów w nowym sezonie.

„Z powodu spodziewanego aktywnego eksportu na początku sezonu na tle sprzyjających cen światowych, wysokich zapasów, dobrych perspektyw na urodzaj i spadku kursu rubla rosyjskie porty czarnomorskie mogą okazał się przeładowane. Teraz eksporterzy będą mieli dostęp do Bałtyku” – oceniła firma Sowekon, która specjalizuje się w analizie rynków rolnych.

O problemach związanych z transportem ładunków do łotewskich portów w maju poinformował Reuters. Według agencji Koleje Rosyjskie nie uwzględniły większości wniosków operatorów kolejowych.

© AFP 2017/ Brendan Smialowski Głosowanie w sprawie nowych antyrosyjskich sankcji

Niektóre cytowane przez Reuters źródła twierdzą, że ograniczenie wolumenu przewozów przez kolej jest „karą” za to, że Łotwa nie chciała poprzeć projektu budowy Gazociągu Północnego-2. Wcześniej informowano, że port Windawa i dwa jego terminale — Noord Natie Ventspils Terminals i Eurohome Latvija – zostały zaproszone do udziału w budowie gazociągu, ale rząd Łotwy nie poparł projektu i przedstawiciele władz w kierownictwie portu zagłosowali przeciwko.

Z kolei dyrektor ds. marketingu portu Ryga Edgars Suna wyjaśnił, że jest to związane z dążeniem Rosji do przekierowania ładunków do rosyjskich portów.

„Nie ma w tym nic nowego. Jest w pełni prawdopodobne, że jest to zbieg okoliczności” – powiedział.

Prezes Kolei Rosyjskich Oleg Biełozierow zapewnił, że przedsiębiorstwo transportowe nie wprowadzało żadnych specjalnych ograniczeń w transporcie ładunków, ale „istnieją ograniczenia techniczne, których muszą przestrzegać Koleje Rosyjskie”.

„Jesteśmy planową strukturą i maksimum z tego, co możemy wywieźć, wywozimy. W przypadku Łotwy zmniejszono niewielką ilość transportu. Zresztą, nie są to nasze wyliczenia, a naszych kolegów, z którymi współpracujemy, ale są też obiektywne trudności – powiedział Biełozierow.